Гладков сообщил о сходе тепловоза из-за подрыва путей

Резервный тепловоз сошел с рельсов в Прохоровском районе Белгородской области предварительно из-за подрыва путей, заявил Гладков. Пострадавших нет, поврежденный участок начали ремонтировать. Поезда задерживались на 2,5 часа

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Белгородской области с рельсов сошел резервный тепловоз, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Авария произошла в Прохоровском районе.

«По предварительной информации, в результате заложенного под рельсы взрывного устройства. Пострадавших нет. Движение поездов было задержано на 2,5 часа. Но сейчас все поезда уже следуют в соответствии с графиком», — написал Гладков.

Часть железнодорожного полотна повреждена. Ремонтная бригада приступила к ее восстановлению.

Гладков рассказал, что утром возвращался из командировки, но поезд дошел только до Прохоровки «в связи с подрывом железнодорожных путей». «Слава богу, что никто не пострадал, но повреждения есть. Сейчас уже доложили: в ближайшие часы должно возобновиться движение поездов и электричек», — добавил губернатор.

Юго-Восточная железная дорога сообщала, что для ликвидации последствий на место направили восстановительный поезд. Тепловоз сошел в 1:57 (мск).

В конце прошлой недели, 31 мая и в ночь на 1 июня, в Брянской и Курской областях были подорваны мосты, что привело к происшествиям на железной дороге. Под Брянском обрушился автомобильный мост на трассе А-240. Обломки упали на пассажирский поезд сообщением Климов — Москва, в котором находились 388 человек. Семеро погибли, в том числе машинист, свыше ста человек пострадали.

В Курской области железнодорожный мост в Железногорском районе обрушился на автомобильную дорогу. Пострадали машинист и два его помощника. СК завел уголовные дела по ст. 205 УК (теракт). Москва сочла причастным к произошедшему Киев.

В четверг, 5 июня, в Воронежской области на железной дороге обнаружили повреждение, движение поездов было остановлено. Из-за этого более 20 поездов следовали с задержками. ФСБ сообщила, что пути были подорваны «непосредственно перед прохождением поезда», но машинист успел затормозить. Губернатор Воронежской области Александр Гусев охарактеризовал повреждение как незначительное.