Bloomberg рассказал, как итоги выборов в Польше ослабили позиции Туска

Положение Туска «явно ослабло» после выборов в Польше, некоторые политики призывают к смене лидера правящей коалиции. Избранный президент Навроцкий назвал его «худшим премьер-министром с 1989 года»

Дональд Туск (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Победа Кароля Навроцкого на выборах президента Польши ослабила позиции премьер-министра Дональда Туска в условиях «возрождения националистической оппозиции», пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Туск запросил у парламента вотум доверия его кабинету, голосование пройдет в среду, 11 июня. Даже в случае положительного решения возникает вопрос, сможет ли премьер по-прежнему возглавлять правящую «Гражданскую коалицию». Это, в свою очередь, ставит под сомнение обещание Туска вернуть Польшу на европейский путь.

«Это поражение для Туска. Его положение в коалиции явно ослабло, и ему будет трудно его восстановить», — считает профессор политологии в Университете Адама Мицкевича в Познани Шимон Оссовский. Публично члены коалиции заявляют о сплоченности, однако на самом деле некоторые «тяжеловесы» готовы бросить премьеру вызов, сообщил агентству источник, знакомый с ситуацией.

Вице-спикер сената Польши Михал Каминьский заявил, что альянс «потерпит крах», если его будет возглавлять Туск. Депутат сейма от Польской крестьянской партии Марек Савицкий поддержал эту точку зрения.

Навроцкий тоже считает, что, «если коалиция хочет выжить», ей необходимо сменить лидера. «Дональд Туск — худший премьер-министр Польши с 1989 года», — заявил он ранее на этой неделе телеканалу TV Republika.

Избранный президент выразил готовность сотрудничать с правительством по некоторым вопросам, однако, как пишет Bloomberg, взаимодействие будет непростым. Навроцкий, скорее всего, последует примеру действующего лидера Анджея Дуды, который пользовался правом вето, чтобы «помешать попыткам законодателей обратить вспять националистическую политику».

Навроцкого на выборах поддержала консервативная партия «Право и справедливость». Историк и бывший боксер набрал 50,89% голосов, опередив своего соперника, кандидата от правящей партии «Гражданская платформа» мэра Варшавы Рафала Тшасковского. Tne New York Times называет Навроцкого националистом, который враждебно настроен к центристскому правительству Польши во главе с Туском.

Поддержку Навроцкому публично оказывал президент США Дональд Трамп, что сыграло роль в результатах голосования, писала The Wall Street Journal. Сам победитель заявлял, что его первой зарубежной поездкой станет визит в Соединенные Штаты. Навроцкий выступает против вступления Украины в НАТО и ЕС и заявляет, что ожидает решения «назревших исторических вопросов» с Киевом.