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Политика ,  
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В столичном регионе менее чем за 15 минут сбили два дрона

Уничтожен третий за ночь беспилотник, летевший на Москву, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в телеграм-канале.

О предыдущем сбитом дроне, атаковавшем Московский регион, Собянин рассказал за одиннадцать минут до этого, в 4:19 мск. О первом за ночь уничтоженном беспилотнике столичный мэр заявил в 3:47 мск.

Собянин сообщил о сбитом на подлете к Москве беспилотнике
Политика

До этого о нескольких сбитых воздушных целях над Новомосковском сообщил губернатор соседней со столичным регионом Тульской области Дмитрий Миляев. Он рассказал, что в результате падения обломков дрона произошел пожар на химкомбинате «Азот», его потушили. Два человека пострадали, угрозы их жизням нет, добавил глава региона.

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Авторы
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