Sun сообщила о предотвращении атаки на казармы королевской гвардии
Британская полиция предотвратила предполагаемое террористическое нападение на казармы Виктория, где дислоцируется 1-й батальон Колдстримского гвардейского полка (Coldstream Guards), который охраняет короля Карла III, сообщает The Sun со ссылкой на источник.
Эти казармы расположены вблизи резиденции британских монархов — Виндзорского замка в графстве Беркшир. В течении двух дней там действовала тревога: военнослужащих призвали не покидать территорию в форме после ареста предполагаемого преступника.
«Подозреваемый, как полагают, планировал нападение. Полиция проинформировала начальство в казармах, и меры были приняты немедленно, несмотря на то, что он уже находился под стражей. Это вызвало серьезную тревогу у сотрудников службы безопасности. Но это было сделано в интересах общей безопасности», — рассказал собеседник издания.
Как пишет Sun, полиция Темз-Вэлли (территориальное отделение полиции Великобритании в графствах Бакингемшир, Беркшир и Оксфордшир) задержала 20-летнего мужчину в городе Слау в Беркшире на прошлой неделе по подозрению в хранении огнестрельного оружия и поджоге близлежащего спортивного центра Солт-Хилл. В воскресенье его арестовали повторно по подозрению в подготовке террористических актов.
Полиция Темз-Вэлли подтвердила Daily Mail данные о повторном аресте. Также в этом районе усилили патрулирование, чтобы заверить общественность в обеспечении безопасности, пишет газета.
В настоящее время расследование ведет Юго-Восточное полицейское управление по борьбе с терроризмом. Предположительно, подозреваемый действовал в одиночку, других арестов произведено не было, передает Sun. Издание обратилось за комментариями в британское Министерство обороны.
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