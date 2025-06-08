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Политика ,  
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Sun сообщила о предотвращении атаки на казармы королевской гвардии

Sun: британская полиция предотвратила атаку на казармы королевской гвардии
Полиция предотвратила атаку на казармы королевской гвардии вблизи Виндзорского замка, сообщает Sun. 20-летнего мужчину задержали по подозрению в хранении оружия и поджоге, а затем арестовали по подозрению в теракте
Фото: Zuma Press / Global Look Press
Фото: Zuma Press / Global Look Press

Британская полиция предотвратила предполагаемое террористическое нападение на казармы Виктория, где дислоцируется 1-й батальон Колдстримского гвардейского полка (Coldstream Guards), который охраняет короля Карла III, сообщает The Sun со ссылкой на источник.

Эти казармы расположены вблизи резиденции британских монархов — Виндзорского замка в графстве Беркшир. В течении двух дней там действовала тревога: военнослужащих призвали не покидать территорию в форме после ареста предполагаемого преступника.

«Подозреваемый, как полагают, планировал нападение. Полиция проинформировала начальство в казармах, и меры были приняты немедленно, несмотря на то, что он уже находился под стражей. Это вызвало серьезную тревогу у сотрудников службы безопасности. Но это было сделано в интересах общей безопасности», — рассказал собеседник издания.

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Политика
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Как пишет Sun, полиция Темз-Вэлли (территориальное отделение полиции Великобритании в графствах Бакингемшир, Беркшир и Оксфордшир) задержала 20-летнего мужчину в городе Слау в Беркшире на прошлой неделе по подозрению в хранении огнестрельного оружия и поджоге близлежащего спортивного центра Солт-Хилл. В воскресенье его арестовали повторно по подозрению в подготовке террористических актов.

Полиция Темз-Вэлли подтвердила Daily Mail данные о повторном аресте. Также в этом районе усилили патрулирование, чтобы заверить общественность в обеспечении безопасности, пишет газета.

В настоящее время расследование ведет Юго-Восточное полицейское управление по борьбе с терроризмом. Предположительно, подозреваемый действовал в одиночку, других арестов произведено не было, передает Sun. Издание обратилось за комментариями в британское Министерство обороны.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
казарма гвардейцы предотвращение теракта Великобритания
Карл III Виндзор фото
Карл III Виндзор
монарх, Король Великобритании
14 ноября 1948 года
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