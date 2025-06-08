Собянин заявил о втором за ночь сбитом беспилотнике

Силы ПВО сбили еще один беспилотник, атаковавший столичный регион, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — рассказал он в телеграм-канале.

Чуть более чем за полчаса до этого столичный мэр сообщил о сбитом дроне, летевшем на Москву.

Несколько воздушных целей этой ночью сбито над Новомосковском в соседней со столичным регионом Тульской областью, сообщал губернатор Дмитрий Миляев. Из-за падения обломков дрона произошел пожар на химкомбинате «Азот», его потушили. Два человека пострадали, угрозы их жизням нет, добавил глава региона.

Также опасность атаки дронов объявлена в Ивановской области.

Прошлой ночью на подлете к Москве сбили пять беспилотников, сообщал Собянин. На этом фоне вводились ограничения в столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский.