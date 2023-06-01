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Дело Навального ,  
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Минюст внес американскую структуру ФБК в список нежелательных организаций

Зарегистрированная в США структура была создана после ликвидации ФБК в России. На финансирование работы организации пошли деньги премии, полученной Навальным от Европарламента
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Минюст внес в перечень неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, американскую структуру Фонда борьбы с коррупцией (в России фонд признан экстремистской организацией, иноагентом и запрещен) Anti-Corruption Foundation International, Inc. («Фонд борьбы с коррупцией Инк.»). Ранее эта структура была признана иноагентом.

Включенный в список Anti-Corruption Foundation Inc. был создан летом 2022 года. Находящийся сейчас в заключении основатель ФБК Алексей Навальный, объявивший в июле 2022 года о перезапуске работы организации после ее запрета в России, сообщил, что она будет работать на международном уровне. В наблюдательный совет Anti-Corruption Foundation Inc. вошли депутат Европарламента и бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт, журналистка и лауреатка Пулитцеровской премии Энн Аппельбаум, философ Френсис Фукуяма и жена Алексея Навального Юлия.

Первым вкладом в финансирование работы организации, как говорил Навальный, стали средства от премии Сахарова, присужденной ему Европарламентом — €50 тыс.

В марте председателем совета директоров Фонда борьбы с коррупцией стала Мария Певчих (внесена в реестр иноагентов). Она сменила на этой должности Леонида Волкова (внесен Минюстом в список иноагентов), который в начале марта объявил, что берет паузу в публичной общественно-политической деятельности. Такое решение он принял на фоне скандала, разгоревшегося из-за его письма в защиту Михаила Фридмана — он попросил главу европейской дипломатии Жозепа Борреля снять санкции с миллиардера и других руководителей «Альфа-Групп».

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Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
ФБК нежелательные организации США Минюст Алексей Навальный
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