Лукашенко назвал разрушение ГЭС попыткой Киева отвлечь внимание от потерь

Лукашенко заявил о вине Украины за ЧС на Каховской ГЭС словами «на воре и шапка горит»

Александр Лукашенко (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Украина «первая закричала» о разрушении Каховской ГЭС, стремясь скрыть большие потери при попытке контрнаступления. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о виновных в подрыве Каховской ГЭС.

«Вы, наверное, догадываетесь, кто взорвал Каховскую ГЭС. Говорят, на воре и шапка горит. Кто первым об это закричал? Украинской стороне надо было скрыть три дня «контрнаступа», где почти две сотни бронемашин было уничтожено и более 2 тыс. человек погибли», — отметил он.

Лукашенко также обратил внимание на «аккуратную позицию США», напомнив, что Вашингтон сразу сказал, что не может определить виновных в ЧС на Каховской ГЭС и что необходимо разобраться. «Подумайте, с чего бы это?», — задался вопросом белорусский лидер.

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