Суд заменил Соболь исправительные работы на четыре месяца лишения свободы
Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН и заменил соратнице оппозиционера Алексея Навального Любови Соболь (признана Минюстом СМИ-иноагентом) наказание по делу о проникновении в жилище с исправительных работ на четыре месяца лишения свободы, сообщили РБК в пресс-службе суда.
Защита обжалует решение суда, сказал РБК адвокат Владимир Воронин.
Речь о деле о незаконном проникновении в жилище. Оно связано с визитом Соболь в декабре 2020 года в дом Константина Кудрявцева — предполагаемого сотрудника ФСБ, одного из фигурантов журналистского расследования об отравлении оппозиционера Алексея Навального.
В апреле 2021 года суд приговорил Соболь по этому делу к году исправительных работ условно с удержанием 10% зарплаты в пользу государства. Однако в ноябре того же года ФСИН попросила заменить условное наказание на реальное, в декабре суд удовлетворил это ходатайство.
Кроме того, в апреле 2022 года суд удовлетворил требование ФСИН по другому, так называемому санитарному делу. Полтора года ограничения свободы Соболь заменили на полгода колонии.
В России Соболь объявлена в розыск. Как сообщали источники РЕН ТВ и RT, в августе 2021 года, через несколько дней после приговора по «санитарному делу», она покинула страну.