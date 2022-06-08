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Дело Навального ,  
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Суд заменил Соболь исправительные работы на четыре месяца лишения свободы

Суд заменил Соболь исправительные работы на реальный срок по делу о проникновении в жилище
Суд удовлетворил ходатайство ФСИН по делу о проникновении в жилище. В апреле он также заменил Соболь (признана Минюстом СМИ-иноагентом) полтора года ограничения свободы на полгода колонии по «санитарному делу»
Любовь Соболь
Любовь Соболь (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН и заменил соратнице оппозиционера Алексея Навального Любови Соболь (признана Минюстом СМИ-иноагентом) наказание по делу о проникновении в жилище с исправительных работ на четыре месяца лишения свободы, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Защита обжалует решение суда, сказал РБК адвокат Владимир Воронин.

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Любовь Соболь

Речь о деле о незаконном проникновении в жилище. Оно связано с визитом Соболь в декабре 2020 года в дом Константина Кудрявцева — предполагаемого сотрудника ФСБ, одного из фигурантов журналистского расследования об отравлении оппозиционера Алексея Навального.

В апреле 2021 года суд приговорил Соболь по этому делу к году исправительных работ условно с удержанием 10% зарплаты в пользу государства. Однако в ноябре того же года ФСИН попросила заменить условное наказание на реальное, в декабре суд удовлетворил это ходатайство.

Кроме того, в апреле 2022 года суд удовлетворил требование ФСИН по другому, так называемому санитарному делу. Полтора года ограничения свободы Соболь заменили на полгода колонии.

В России Соболь объявлена в розыск. Как сообщали источники РЕН ТВ и RT, в августе 2021 года, через несколько дней после приговора по «санитарному делу», она покинула страну.

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Теги
Илья Калашников Илья Калашников, Виктория Полякова Виктория Полякова
Любовь Соболь Симоновский суд Москвы реальный срок
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