Боррель назначил французского посла новым главой делегации ЕС в России

Новым главой постоянного представительства ЕС в России станет посол Франции в Малайзии Ролан Гаяраг. Ранее был послом в Венгрии и Чехии

Ролан Гаяраг (Фото: Michal Kamaryt / CTK / Global Look Press)

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель объявил о назначениях новых глав делегаций (постоянных представительств) Евросоюза в 31 стране, в России новым главой делегации станет французский дипломат Ролан Гаяраг, говорится в сообщении внешнеполитической службы ЕС.

Гаяраг — действующий посол Франции в Малайзии. До этого он отвечал за Россию, Украину, Кавказ и Центральную Азию в Министерстве иностранных дел Франции, говорится в сообщении.

Дипломату 61 год, следует из его биографии на сайте посольства Франции в Малайзии. Он выпускник одного из самых престижных высших учебных заведений Франции — Высшей нормальной школы. Говорит на английском, русском и немецком языках. Дипломатическую карьеру начал в 1990 году. В последние годы был послом Франции в Венгрии (2012–2015 годы), а затем послом в Чехии (с 2017 по 2020 год).

Кандидаты, о которых объявил Боррель, будут официально назначены после получения согласия от принимающих стран.

Представительство Еврокомиссии открылось в Москве в феврале 1991 года. С1 декабря 2009 года, со дня вступления в силу Лиссабонского договора, оно было преобразовано в представительство Евросоюза в России.

Это представительство занимается продвижением политических и экономических отношений между Россией и ЕС «путем развития отношений с правительственными учреждениями, гражданским обществом, бизнесом, научными кругами, деятелями культуры и другими». Оно также информирует общественность о деятельности ЕС, разъясняет и продвигает его политику, участвует в реализации программ сотрудничества Евросоюза.

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B октябрe 2017 года послом ЕС в России был назначен Маркус Эдерер. До этого дипломат из Германии занимал различные высокие должности во внешнеполитической службе ЕС и немецком Министерстве иностранных дел, а также возглавлял отдел в Федеральной разведывательной службе ФРГ.