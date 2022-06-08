Чавушоглу увидел стремление Украины и России к возобновлению переговоров

Турецкий министр заявил об этом на пресс-конференции после встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Тот в свою очередь заявил, что первый шаг к возобновлению дискуссии должна сделать украинская сторона

Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу (Фото: МИД России)

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел продуктивную встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров в Анкаре, передает Reuters.

По мнению Чавушоглу, и российская, и украинская сторона стремятся вернуться к переговорам по мирному урегулированию.

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«Мы со своей стороны готовы способствовать диалогу», — заверил турецкий министр (цитата по EHA Medya).

Лавров же назвал несерьезным подходом выдвижение президентом Украины Владимиром Зеленским требования к российской стороне об отводе войск за линию 24 февраля для возобновления переговоров. Он подчеркнул, что в этом вопросе «мяч на стороне» Киева уже почти два месяца.

Чавушоглу также подтвердил, что ООН, Россия, Украина и Турция обсуждают механизм вывоза продовольствия из украинских портов, пишет Anadolu. По данным Reuters, глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что необходимо принять меры для обеспечения безопасного прохода судов по «зерновым коридорам».

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Лавров в свою очередь вновь призвал Киев к разминированию подходов к черноморским портам и пообещал, что Москва не будет пользоваться коридорами в рамках военной операции. Он добавил, что российские военные обсуждают разминирование и с турецкими коллегами.

Турция с начала боевых действий на Украине предлагает свою помощь в урегулировании. В частности, в Анкаре предложили помощь в организации вывоза нескольких миллионов тонн украинского зерна для последующей его поставки на международный рынок.

29 марта в Стамбуле состоялся последний очный раунд переговоров о мирном урегулировании. Именно тогда удалось достичь наибольшего прогресса, и после обсуждения Киев передал Москве предложения по мирному соглашению. 20 апреля российская сторона направила украинской свой проект документа, но ответа на изложенные в нем положения не получила. В мае стороны заявили о приостановке диалога.

Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский уточнил, что переговоры заморожены по инициативе Украины. В Киеве поясняли, что на их позицию повлияли события в Буче. В Минобороны России отвергли причастность к убийству мирного населения в Буче.

4 июня глава украинской делегации Давид Арахамия заявил, что возобновление диалога возможно лишь при прочной переговорной позиции Киева, которую можно усилить поставками оружия западными странами. Паузу в переговорах он назвал «достаточно обоснованной» из-за напряженной обстановке в Донбассе.