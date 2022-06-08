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Посол России в США рассказал о письме с призывом «отказаться от родины»

Посол России в США Антонов сообщил, что получил письмо с призывом осудить действия Путина
По словам Анатолия Антонова, в письме ему также предложили осудить действия российского президента. Если бы он согласился это сделать, ему надо было бы обратиться в офис первого заместителя госсекретаря США, говорилось в письме

Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что получил письмо, в котором его призывали осудить действия президента Владимира Путина. Об этом он сообщил в эфире «Первого канала».

«В свой адрес я недавно получил письмо по почте с призывом того, чтобы я отказался от родины, чтобы я осудил действия российского президента. Если я это сделаю, то мне предложили обратиться в офис первого заместителя госсекретаря Уэнди Шерман», — пояснил Антонов, назвав полученное им послание «провокационным».

По его словам, российская дипмиссия обратилась в госдепартамент США за разъяснениями.

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Антонов также рассказал, что около российского посольства неизвестные раздают карточки с контактами ФБР и предлагают пообщаться с его сотрудниками. «У меня нет оснований однозначно сказать, что это представители специальных служб или провокаторы, я говорю, что такие факты есть <...>», — добавил посол.

Помимо этого, он обратил внимание на то, что в американских СМИ появляются статьи с призывами к российским военнослужащим и дипломатам «предать родину».

«Я подчеркну свое жесточайшее неприятие такой политики и такого отношения к российским дипломатам», — отметил Антонов.

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В середине мая он утверждал, что сотрудники посольства в США получают угрозы, в том числе физической расправы. «Каждый день у нашего диппредставительства проходят антироссийские акции, имеют место хулиганские выходки, акты вандализма», — добавлял он. Посол также согласился с утверждением о том, что российская дипмиссия напоминает осажденную крепость, сказав, что она работает во враждебной среде.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
Анатолий Антонов Госдепартамент США посольство России в США
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