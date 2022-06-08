Посол России в США рассказал о письме с призывом «отказаться от родины»
Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что получил письмо, в котором его призывали осудить действия президента Владимира Путина. Об этом он сообщил в эфире «Первого канала».
«В свой адрес я недавно получил письмо по почте с призывом того, чтобы я отказался от родины, чтобы я осудил действия российского президента. Если я это сделаю, то мне предложили обратиться в офис первого заместителя госсекретаря Уэнди Шерман», — пояснил Антонов, назвав полученное им послание «провокационным».
По его словам, российская дипмиссия обратилась в госдепартамент США за разъяснениями.
Антонов также рассказал, что около российского посольства неизвестные раздают карточки с контактами ФБР и предлагают пообщаться с его сотрудниками. «У меня нет оснований однозначно сказать, что это представители специальных служб или провокаторы, я говорю, что такие факты есть <...>», — добавил посол.
Помимо этого, он обратил внимание на то, что в американских СМИ появляются статьи с призывами к российским военнослужащим и дипломатам «предать родину».
«Я подчеркну свое жесточайшее неприятие такой политики и такого отношения к российским дипломатам», — отметил Антонов.
В середине мая он утверждал, что сотрудники посольства в США получают угрозы, в том числе физической расправы. «Каждый день у нашего диппредставительства проходят антироссийские акции, имеют место хулиганские выходки, акты вандализма», — добавлял он. Посол также согласился с утверждением о том, что российская дипмиссия напоминает осажденную крепость, сказав, что она работает во враждебной среде.