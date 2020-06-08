СМИ узнали о планах привязать зарплаты в госкомпаниях к доходу премьера

По мысли авторов проекта максимальный годовой доход не должен превышать ₽30 млн

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Совокупный годовой доход топ-менеджеров госкомпаний и госкорпораций может быть ограничен трехкратным денежным содержанием премьер-министра. Как сообщает «Коммерсантъ», такую идею обсуждают в аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Исходя из этих расчетов годовое денежное вознаграждение руководящих сотрудников должно составлять не более ₽30 млн. Предполагается, что больший доход будет устанавливаться лишь по решению президента.

Собеседники издания указывают, что унифицировать в правительстве думают и зарплаты глав коммерческих компаний, где государства не является единственным акционером. В этом случае привязать доход можно к перечню показателей эффективности (KPI): динамике выручки, чистой прибыли и рыночной стоимости компании.

Собеседник «Коммерсанта» в одной из госкомпаний скептически отнесся к правительственной идее. По его словам, неправильно регулировать заработную плату в коммерческой структуре. В свою очередь в «Россетях» изданию сообщили, что размер вознаграждения рядовых членов правления, вошедших в его состав после сентября 2017 года, и так находился на указанном уровне.

По мнению главы совета директоров TopContact Артура Шамилова, в успешной компании у топ-менеджеров должна быть конкурентная зарплата для привлечения высококвалифицированных кадров. «Профессиональный менеджмент должен достойно мотивироваться», — отметил он.

Управляющий партнер Winner Partners Григорий Окунь заметил, что слишком высокие зарплаты топ-менеджеров госкомпаний — трата денег налогоплательщиков. Он привел в пример европейские страны, где для доходов топ-менеджеров установлена прогрессивная налоговая ставка: чем больше он получает, тем больше отдает в бюджет.