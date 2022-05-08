СК заинтересовался данными о переодетых в российскую форму бойцах ВСУ

СК изучит данные о «провокации» с переодетыми в российскую форму бойцами ВСУ в ДНР

В Минобороны сообщили об обстреле частных домов под Донецком, совершенном переодетыми в форму ВС России «боевиками националистических батальонов». В СК пообещали изучить сведения и установить причастных к «провокации» лиц

Александр Бастрыкин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил следователям изучить и зафиксировать сведения о провокации переодетых в российскую военную форму и передвигающихся на бронетехнике со знаком Z бойцов ВСУ в Северске и Серебрянке (ДНР), сказано в сообщении в Telegram-канале СК.

«По информации Министерства обороны России, переодетые в российскую форму боевики на бронетехнике со знаком Z обстреливали частные дома, насильно забирали у людей ценные вещи и личные автомобили, а оказывающих сопротивление мирных граждан подвергали физическому насилию. При этом иностранные журналисты снимали постановочные «акты мародерства», — сказано в сообщении.

В СК пообещали запросить дополнительную информацию у Минобороны и принять меры к установлению лиц из числа украинских военнослужащих, причастных к этим действиям.

Кроме этого, СК запросит в Минобороны сведения о минировании украинскими вооруженными формированиями плотины водохранилища Кураховской теплоэлектростанции в ДНР. В ведомстве подчеркнули, что в случае реализации «данного сценария» в зоне возможного затопления окажутся более десяти населенных пунктов, в которых проживает около 7 тыс. человек.

Также в СК пообещали расследовать информацию Минобороны о планах ВСУ 8 мая устроить провокации с применением «Точек-У» в западных районах Украины, чтобы затем обвинить в этом Россию.

Читайте на РБК Pro Pro Призрак клетчатой сумки: почему параллельный импорт не вернет челноков Призрак клетчатой сумки: почему параллельный импорт не вернет челноков Прогнозы Pro Как нерезидентов могут выпускать из российских акций и что будет с рынком Как нерезидентов могут выпускать из российских акций и что будет с рынком Статьи Pro Десять способов, которые помогут руководителю избежать выгорания Десять способов, которые помогут руководителю избежать выгорания Инструкции Pro Бизнес встал в очередь за облачными сервисами. Какие услуги востребованы Бизнес встал в очередь за облачными сервисами. Какие услуги востребованы Статьи Pro Король такси или поисковик: каким видится будущее «Яндекса» Король такси или поисковик: каким видится будущее «Яндекса» Статьи Pro Как бухгалтер создал крупнейший в Индии банк для бедных ценой $6 млрд Как бухгалтер создал крупнейший в Индии банк для бедных ценой $6 млрд Статьи Pro Почему закрылся CNN+ и что будет с другими стриминговыми сервисами Почему закрылся CNN+ и что будет с другими стриминговыми сервисами Статьи Pro Ущербных — на выход: какие менеджеры выживут в ближайшие два года Ущербных — на выход: какие менеджеры выживут в ближайшие два года Статьи

Российское Минобороны сообщило о провокации переодетых в российскую форму «боевиков националистических батальонов» в Северске и Серебрянке Донецкой области 8 мая.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. Ее целями власти называли необходимость «демилитаризации» и «денацификации» соседнего государства. В Минобороны подчеркивали, что не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

С начала спецоперации СК уже несколько раз возбуждал дела об обстрелах населенных пунктов в России и народных республиках со стороны ВСУ. Кроме этого, в начале апреля Бастрыкин поручил дать оценку сообщениям об убийствах жителей в украинском городе Буча. По версии следствия, целью данной «провокации» также являлась дискредитация российских военнослужащих.