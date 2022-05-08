Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 71,1 (+1,03) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 67,38 (+1,15) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Экс-глава «Тинькофф» Оливер Хьюз: главное для банкира — не быть банкиром Pro, 11:26
Альфа-пак: пять видеоигр, в которые играют современные дети Совместный проект, 11:26
«РИА Новости» показало слова комбрига морпехов ВСУ после сдачи в плен Политика, 11:19
Минобороны России сообщило об уничтожении Су-24 и Ми-24 у Змеиного Политика, 11:15
В Германии предупредили об угрозе сильнейшего со Второй мировой голода Политика, 11:09
Минобороны сообщило об уничтожении украинского корвета и двух С-300 Политика, 10:56
Дрозд допустил реванш между Биволом и Альваресом с флагом и гимном России Спорт, 10:39
Еда и макияж: как заставить водителей не отвлекаться от дороги Партнерский проект, 10:38
Овечкин обогнал шестикратного обладателя Кубка Стэнли по голам в плей-офф Спорт, 10:33
ЕС грозится ввести эмбарго на российский уран. Как поведут себя акции Pro, 10:33
Главы Минприроды и МЧС вылетели в Красноярский край из-за пожаров Общество, 10:23
Акция «Бессмертный полк» прошла в российском посольстве в Пекине Общество, 10:02
El País узнала об идее ЕС потребовать от членов союза делиться газом Политика, 09:58
Сделай наоборот: как заработать на ошибочных прогнозах гуру инвестиций Pro, 09:54
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило об уничтожении украинского корвета и двух С-300

Минобороны России сообщило об уничтожении украинского корвета проекта 1241 и двух С-300
Корвет проекта 1241 был уничтожен в районе Одессы, а два ЗРК С-300 — в Харьковской области *
Вид на здание Министерства обороны РФ
Вид на здание Министерства обороны РФ (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Корвет ВМС Украины проекта 1241 уничтожен российскими вооруженными силами в районе Одессы, сообщили в Минобороны России. Также за минувшую ночь российские войска также уничтожили две пусковые установки ЗРК С-300 в Харьковской области.

Кроме этого, высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение ночи был уничтожен командный пункт механизированной бригады в районе Пятихатки Харьковской области и узел связи военного аэродрома Червоноглинское в районе населенного пункта Арциз (Одесская область), добавили в Минобороны.

Video

Ракетные катера проекта 1241 выпускались в СССР и России с 1977 по 1996 год. Длина корабля — 56,1 м, ширина — 10,2 м, водоизмещение в пределах 500 т, экипаж — 41 человек.

На вооружении Украины до начала конфликта находилось несколько ракетных катеров проекта 1241, в том числе МПК «Хмельницкий».

Минобороны заявило об уничтоженном «Искандерами» оружии из США на Украине
Политика
Вид на здание Министерства обороны РФ

Также в свежей сводке Минобороны России сказано:

  • Оперативно-тактическая и армейская авиация нанесла удары по 130 военным объектам Украины, среди них три пункта управления. По российским данным, в результате ударов погибли 420 украинских военных, уничтожены 55 единиц военной техники.
  • Над островом Змеиный российские средства ПВО уничтожили два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолет Ми-24. В районе Одессы был сбит беспилотник «Байрактар-ТБ2».
  • Ракетные войска и артиллерия ударили по 56 пунктам управления, 32 огневым позициям украинской артиллерии, 415 районам сосредоточения живой силы и военной техники, двум пусковым установкам С-300 в Харьковской области.
Читайте на РБК Pro
Pro x The Economist
Фото: Lennart Preiss / Getty Images Не только SAP: увидим ли мы новых ИТ-гигантов в Европе
Статьи
Pro
Как менеджменту защититься в кризисной ситуации
Инструкции
Pro
Как именно сейчас топ-менеджеру искать работу: четыре совета
Инструкции
Pro
Как нерезидентов могут выпускать из российских акций и что будет с рынком
Статьи
Pro
Как бухгалтер создал крупнейший в Индии банк для бедных ценой $6 млрд
Статьи
Pro
Фото: Michael Bocchieri / Getty Images Забрать клиентов IKEA: как работали рекламные кампании после 24 февраля
Кейсы
Pro
Фото: Armando Franca / AP «Уже за границей, но могу порекомендовать друга»: как сдержать отток в ИТ
Инструкции
Pro
Фото: Sam Lion / Pexels СМС уже не по карману: как санкции изменили мобильные рассылки в России
Статьи

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин назвал «демилитаризацию» и «денацификацию» соседней страны, а также защиту населения Донбасса. Киев в ответ на это объявил военное положение и всеобщую мобилизацию.

25 марта российский Генштаб заявил о практически полном уничтожении ВМС Украины. «В настоящее время практически полностью уничтожены украинские воздушные силы и система противовоздушной обороны. Перестали существовать военно-морские силы страны», — сказал начальник главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Сергей Рудской.

Всего с начала спецоперации ВС России уничтожили 2927 танков и бронированных машин ВСУ, 1393 орудия полевой артиллерии и миномета, 297 реактивных систем залпового огня, 156 самолетов, 116 вертолетов, а также 765 беспилотников.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Военная операция на Украине корабль ВМС Украины Минобороны
Материалы по теме
Аксенов оценил переговоры с Украиной по статусу Крыма
Политика
Глава ЦРУ назвал опасной утечку данных об обмене разведки США с Украиной
Политика
Минобороны заявило об уничтоженном «Искандерами» оружии из США на Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter