Минобороны России сообщило об уничтожении украинского корвета проекта 1241 и двух С-300

Минобороны сообщило об уничтожении украинского корвета и двух С-300

Корвет проекта 1241 был уничтожен в районе Одессы, а два ЗРК С-300 — в Харьковской области *

Вид на здание Министерства обороны РФ (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Корвет ВМС Украины проекта 1241 уничтожен российскими вооруженными силами в районе Одессы, сообщили в Минобороны России. Также за минувшую ночь российские войска также уничтожили две пусковые установки ЗРК С-300 в Харьковской области.

Кроме этого, высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение ночи был уничтожен командный пункт механизированной бригады в районе Пятихатки Харьковской области и узел связи военного аэродрома Червоноглинское в районе населенного пункта Арциз (Одесская область), добавили в Минобороны.

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Ракетные катера проекта 1241 выпускались в СССР и России с 1977 по 1996 год. Длина корабля — 56,1 м, ширина — 10,2 м, водоизмещение в пределах 500 т, экипаж — 41 человек. На вооружении Украины до начала конфликта находилось несколько ракетных катеров проекта 1241, в том числе МПК «Хмельницкий».

Также в свежей сводке Минобороны России сказано:

Оперативно-тактическая и армейская авиация нанесла удары по 130 военным объектам Украины, среди них три пункта управления. По российским данным, в результате ударов погибли 420 украинских военных, уничтожены 55 единиц военной техники.

Над островом Змеиный российские средства ПВО уничтожили два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолет Ми-24. В районе Одессы был сбит беспилотник «Байрактар-ТБ2».

Ракетные войска и артиллерия ударили по 56 пунктам управления, 32 огневым позициям украинской артиллерии, 415 районам сосредоточения живой силы и военной техники, двум пусковым установкам С-300 в Харьковской области.

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Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин назвал «демилитаризацию» и «денацификацию» соседней страны, а также защиту населения Донбасса. Киев в ответ на это объявил военное положение и всеобщую мобилизацию.

25 марта российский Генштаб заявил о практически полном уничтожении ВМС Украины. «В настоящее время практически полностью уничтожены украинские воздушные силы и система противовоздушной обороны. Перестали существовать военно-морские силы страны», — сказал начальник главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Сергей Рудской.

Всего с начала спецоперации ВС России уничтожили 2927 танков и бронированных машин ВСУ, 1393 орудия полевой артиллерии и миномета, 297 реактивных систем залпового огня, 156 самолетов, 116 вертолетов, а также 765 беспилотников.