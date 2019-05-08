Трамп объяснил свои финансовые потери желанием платить поменьше налогов

Дональд Трамп отреагировал на статью в The New York Times, критиковавшей его методы управления бизнесом. Президент США объяснил свои финансовые потери и обвинил журналистов в создании фейковых новостей

Дональд Трамп (Фото: Alex Brandon / AP)

Дональд Трамп рассказал, что в 1980–1990-е годы многие девелоперы практически всегда сообщали в финансовой отчетности об убытках. В своем Twitter президент рассказал: делалось это для того, чтобы платить поменьше налогов.

«Практически все старались показать свои убытки из-за вопроса налогов. Часто это позволяло пересмотреть соглашения с банками. Это был такой спорт», — написал Трамп.

Американский президент добавил, что The New York Times, которая рассказала об истории 30-летней давности, крайне неаккуратно подошла к этой информации. Напоследок Трамп назвал статью очередной фейковой новостью.

Материал о бизнесе Трампа вышел во вчерашнем номере NYT. В нем утверждалось, что в 1985–1994 годах будущий президент США, занимавшийся тогда недвижимостью, нес ежегодные убытки. Общие потери газета оценила в $1,75 млрд.