В Тернополе на западе Украины прогремели взрывы

Люди в бомбоубежище (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

В Тернополе, который расположен на западе Украины и является административным центром одноименной области, прогремели взрывы, сообщают ТСН, «Суспiльне» и украинский 24-й канал.

По данным ТСН, город оказался частично обесточен. Глава города Сергей Надал написал в телеграм-канале, что «работают необходимые службы».

Мэр Харькова Геннадий Труханов также сообщил о взрывах в Киевском районе города.

«Суспiльне» также сообщает о взрывах в Ивано-Франковской области. Глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил о работе ПВО в регионе.