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Политика ,  
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В Тернополе на западе Украины прогремели взрывы

ТСН: Тернополь частично обесточен после взрывов
Люди в бомбоубежище
Люди в бомбоубежище (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

В Тернополе, который расположен на западе Украины и является административным центром одноименной области, прогремели взрывы, сообщают ТСН, «Суспiльне» и украинский 24-й канал.

По данным ТСН, город оказался частично обесточен. Глава города Сергей Надал написал в телеграм-канале, что «работают необходимые службы».

Мэр Харькова Геннадий Труханов также сообщил о взрывах в Киевском районе города.

«Суспiльне» также сообщает о взрывах в Ивано-Франковской области. Глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил о работе ПВО в регионе.

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Теги
Тернополь Украина Харьков Ивано-Франковская область
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