Путин помиловал более 50 осужденных женщин

Президент Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 женщин, сообщается на сайте Кремля.

«Прежде всего помилованы женщины, имеющие несовершеннолетних детей, беременные женщины, а также женщины, родственники которых участвуют в специальной военной операции», — сказано в сообщении.

Других подробностей не приводится.

В начале декабря прошлого года член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева попросила Путина помиловать женщин, у которых есть несовершеннолетние дети и которые осуждены за ненасильственные преступления. Президент тогда поддержал решение об амнистии.

Материал дополняется