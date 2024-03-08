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Политика ,  
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Путин помиловал более 50 осужденных женщин

Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин

Президент Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 женщин, сообщается на сайте Кремля.

«Прежде всего помилованы женщины, имеющие несовершеннолетних детей, беременные женщины, а также женщины, родственники которых участвуют в специальной военной операции», — сказано в сообщении.

Других подробностей не приводится.

В начале декабря прошлого года член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева попросила Путина помиловать женщин, у которых есть несовершеннолетние дети и которые осуждены за ненасильственные преступления. Президент тогда поддержал решение об амнистии.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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