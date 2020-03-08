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СМИ сообщили о поиске парламентом спонсора отдыха Джонсона на Карибах

Премьер-министр утверждал, что его отпуск стоимостью $20 тыс. оплатил донор Консервативной партии Дэвид Росс. Однако тот эту информацию опроверг, пишет The Guardian
Борис Джонсон (Фото: Peter Summers / Getty Images)

Комиссия по стандартам парламента Великобритании начала расследование после новогоднего отпуска премьер-министра Бориса Джонсона, сообщает The Guardian.

Комиссия собирается выяснить, кто финансировал поездку Джонсона и его подруги Кэрри Саймондс на остров Мюстик, который в том числе принимает богатейших людей планеты и членов королевских семей.

По информации издания, расследование инициировала член комиссии Кэтрин Стоун, которая, в свою, очередь отреагировала на запрос от Лейбористской партии, потребовавшей установить, кто же оплатил пребывание Джонсона с 26 декабря 2019 года по 5 января 2020 года на частном острове в Карибском море.

По словам самого Джонсона, его отпуск профинансировал донор правящей Консервативной партии и бывший замглавы компании Carphone Warehouse Дэвид Росс, который владеет недвижимостью на Мюстике. Однако тот эту информацию опроверг, заявив, что не платил за отдых пары, а вилла, где она останавливалась, ему не принадлежит. По словам Росса, он лишь помог Джонсону с организацией проживания.

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Изначально траты на отдых Джонсона привлекли внимание главы теневого кабинета лейбористов Джона Трикетта, который 13 февраля направил Стоун письмо с просьбой провести расследование. Он отметил, что «кодекс поведения членов парламента требует от них назвать человека или организацию, выступивших спонсорами».

Если Стоун найдет нарушения, то дело будет передано уже в саму комиссию по стандартам и та рассмотрит доказательства и в случае необходимости выпишет штраф или применит в отношении премьера санкции.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Борис Джонсон, парламент Великобритании, расследование, Карибы
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