Правительство Финляндии подало в отставку

Причиной стал провал реформы системы здравоохранения страны. Президент Финляндии Саули Ниинистё одобрил отставку, попросив правительство исполнять свои обязанности до сформирования нового кабмина

Премьер-министр Финляндии Юхи Сипиля (Фото: Francisco Seco / AP)

Правительство Финляндии ушло в отставку после отказа от планов по реформированию системы здравоохранения. Об этом президенту страны Саули Ниинистё объявил премьер-министр Юха Сипиля, сообщает телеканал Yle.

Глава государства принял отставку кабинета министров, попросив его выполнять свои обязанности до принятия дальнейших мер по формированию нового правительства. Отставка правительства произошла за месяц до парламентских выборов в Финляндии, которые пройдут 14 апреля.

Мэр города Лахти Пекке Тимо в интервью Yle рассказал, что обеспокоен ситуацией в связи с увеличением расходов на здравоохранение. «Если ничего не будет сделано, то в 2020 годах множество муниципалитетов окажутся в безвыходной ситуации», — заявил он.

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