Правительство Финляндии подало в отставку

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 66,28 0,30 EUR Бирж. 74,14 -0,44 Brent 66,07 0,50% USD Нал. 66,96 66,12 EUR Нал. 75,45 74,12 USD ЦБ 65,96 0,12 EUR ЦБ 74,57 0,16 EUR/USD 1,1182 -0,0126 BTC/USD Бирж. 3 969,00 4,40 IMOEX 2 476,64 -0,70% RTSI 1 179,58 -1,00% DJIA 25 473,23 -0,78% Nasdaq 7 421,46 -1,13%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
ГАЗ ₽659,65 (+38,29%) прогноз Уралсиб к 06.03.20 Купить
Tata $17,65 (+32,21%) прогноз Credit Suisse к 01.03.20 Купить
Chevron $135 (+10,05%) прогноз Credit Suisse к 06.02.20 Купить
L Brands $31 (+15,37%) прогноз Barclays Capital к 11.01.20 Купить
Юнипро ₽3,16 (+16,69%) прогноз ВТБ Капитал к 05.03.20 Купить
ГАЗ ₽659,65 (+38,29%) прогноз Уралсиб к 06.03.20 Купить
Tata $17,65 (+32,21%) прогноз Credit Suisse к 01.03.20 Купить
Chevron $135 (+10,05%) прогноз Credit Suisse к 06.02.20 Купить
L Brands $31 (+15,37%) прогноз Barclays Capital к 11.01.20 Купить
Юнипро ₽3,16 (+16,69%) прогноз ВТБ Капитал к 05.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 65,96 (+0,12) Quote, 07 мар, 12:40
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 74,57 (+0,16) Quote, 07 мар, 12:40
Не сошлись с партнером: как перейти от творчества к управлению бизнесом РБК и «Билайн» Бизнес, 11:59 Медведев поздравил женщин с 8 Марта во время полета на Ил-96 Общество, 11:58 Правительство Финляндии подало в отставку Политика, 11:52 В Москве у пенсионерки украли $40 тыс. и золотую монету весом 1 кг Общество, 11:31 Потерявший место в основе «Реала» Марсело согласовал переход в «Ювентус» Спорт, 11:28 Новейший космический корабль SpaceX отстыковался от МКС Технологии и медиа, 11:04 UBS Group сообщил о всплеске на мировом арт-рынке из-за миллениалов Общество, 11:04 Что поможет вам начать вести здоровый образ жизни: тест РБК и Philips, 10:38 В Мексике 25 мигрантов погибли при падении грузовика в овраг Общество, 10:35 Александр Радулов впервые в карьере оформил хет-трик в НХЛ Спорт, 10:02 Цифровое отступление: как криптовалюты остались вне закона Pro, 10:00 Россияне стали лидерами среди получивших паспорт Кипра иностранцев Политика, 09:59 Зимняя трасса: чем опасна и как по ней правильно ехать РБК и Haval​, 09:50 Рогозин ответил на высказывание Маска о российских ракетах «Ангара» Технологии и медиа, 09:46
Политика ,  
0 
Правительство Финляндии подало в отставку
Причиной стал провал реформы системы здравоохранения страны. Президент Финляндии Саули Ниинистё одобрил отставку, попросив правительство исполнять свои обязанности до сформирования нового кабмина
Премьер-министр Финляндии Юхи Сипиля (Фото: Francisco Seco / AP)

Правительство Финляндии ушло в отставку после отказа от планов по реформированию системы здравоохранения. Об этом президенту страны Саули Ниинистё объявил премьер-министр Юха Сипиля, сообщает телеканал Yle.

Глава государства принял отставку кабинета министров, попросив его выполнять свои обязанности до принятия дальнейших мер по формированию нового правительства. Отставка правительства произошла за месяц до парламентских выборов в Финляндии, которые пройдут 14 апреля.

Мэр города Лахти Пекке Тимо в интервью Yle рассказал, что обеспокоен ситуацией в связи с увеличением расходов на здравоохранение. «Если ничего не будет сделано, то в 2020 годах множество муниципалитетов окажутся в безвыходной ситуации», — заявил он.

Материал дополняется

Автор: Григорий Дубов
Теги: Финляндия, Правительство, отставка
Материалы по теме
В экономической зоне Финляндии начали укладку труб «Северного потока-2»
Бизнес
МИД Финляндии вызвал посла России из-за скандала с глушением сигнала GPS
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter