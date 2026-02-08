AFP рассказало о попавших в бюрократический тупик домах России в Берлине

Дома в районе Карлсхорст, где прежде квартировались советские военные, простаивают, но власти не могут конфисковать их, так как Россия является равным собственником. Городские и районные власти же переадресуют вопрос друг другу

«Русские дома» в восточном районе Берлина Карлсхорст, где после конца Второй мировой войны квартировались советские военные, оказались в «бюрократическом тупике», пишет AFP.

С тех пор как последние советские подразделения были выведены из Германии в 1994 году, многоквартирные дома пустуют и остаются нетронутыми, отмечает агентство. На фото, опубликованных AFP, видно, что прямо из корпусов отдельных зданий проросли деревья.

Район Карлсхорст расположен в юго-восточной части Берлина. Известен тем, что 8 мая 1945 года именно там был подписан Акт о капитуляции Германии во Второй мировой войне. Когда страна была разделенной, там располагался штаб советской армии в Восточной Германии.

Решить проблему с пустующими домами непросто из-за бюрократических препятствий, в частности, касающихся прав собственности, поясняет AFP. Также одно из зданий внесено в список памятников архитектуры, охраняемых государством, это еще больше осложняет вопрос.

Активисты призывают конфисковать дома в соответствии с законами, призванными предотвратить запустение жилья или превращение его в непригодное для проживания. Они указывают, что в немецкой столице и так возник дефицит подходящей недвижимости.

Так, в МИД Германии заявили агентству, что Россия обладает «теми же правами и обязанностями, что и любой другой собственник». Власти Берлина же сообщили, что смогут использовать эти дома только в том случае, если «Россия проявит готовность» передать их государству. Однако «на данный момент такой готовности нет», добавили в администрации города. Там пояснили, что в 2020 году уже обращались к Москве с соответствующим вопросом, но ответа не получили.

Конфискация имущества на основаниях, предложенных активистами — это прерогатива городского округа Лихтенберг, в состав которого входит Карлсхорст, настаивают в администрации Берлина. В районном совете же AFP заявили, что «координируют свои действия с городскими властями и министерством иностранных дел».

