 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

AFP рассказало о попавших в бюрократический тупик домах России в Берлине

AFP: дома советских военных в восточном Берлине попали в бюрократический тупик
Дома в районе Карлсхорст, где прежде квартировались советские военные, простаивают, но власти не могут конфисковать их, так как Россия является равным собственником. Городские и районные власти же переадресуют вопрос друг другу
Фото: Jens Kalaene / ZB / Global Look Press
Фото: Jens Kalaene / ZB / Global Look Press

«Русские дома» в восточном районе Берлина Карлсхорст, где после конца Второй мировой войны квартировались советские военные, оказались в «бюрократическом тупике», пишет AFP.

С тех пор как последние советские подразделения были выведены из Германии в 1994 году, многоквартирные дома пустуют и остаются нетронутыми, отмечает агентство. На фото, опубликованных AFP, видно, что прямо из корпусов отдельных зданий проросли деревья.

Район Карлсхорст расположен в юго-восточной части Берлина. Известен тем, что 8 мая 1945 года именно там был подписан Акт о капитуляции Германии во Второй мировой войне. Когда страна была разделенной, там располагался штаб советской армии в Восточной Германии.

Решить проблему с пустующими домами непросто из-за бюрократических препятствий, в частности, касающихся прав собственности, поясняет AFP. Также одно из зданий внесено в список памятников архитектуры, охраняемых государством, это еще больше осложняет вопрос.

Активисты призывают конфисковать дома в соответствии с законами, призванными предотвратить запустение жилья или превращение его в непригодное для проживания. Они указывают, что в немецкой столице и так возник дефицит подходящей недвижимости.

В Берлине обнаружили туннель для побега из ГДР в ФРГ
Общество

Так, в МИД Германии заявили агентству, что Россия обладает «теми же правами и обязанностями, что и любой другой собственник». Власти Берлина же сообщили, что смогут использовать эти дома только в том случае, если «Россия проявит готовность» передать их государству. Однако «на данный момент такой готовности нет», добавили в администрации города. Там пояснили, что в 2020 году уже обращались к Москве с соответствующим вопросом, но ответа не получили.

Конфискация имущества на основаниях, предложенных активистами — это прерогатива городского округа Лихтенберг, в состав которого входит Карлсхорст, настаивают в администрации Берлина. В районном совете же AFP заявили, что «координируют свои действия с городскими властями и министерством иностранных дел».

РБК направил запрос в посольство России в Германии.

9 ноября 1989 года пала Берлинская стена, что положило начало объединению Германии. После окончания Второй мировой войны страна была разделена на две части — Западную (ФРГ) и Восточную (ГДР). Первая находилась под контролем западных союзников, вторая — под контролем СССР и была частью соцлагеря.

Разрушение Берлинской стены стало одним из этапов воссоединения Германии — ФРГ и ГДР формально объединились 3 октября 1990 года. Россия же после распада СССР стала его государством-правопреемником, к ней перешли как все права, так и обязательства Советского Союза.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
При участии
Виктория Хабарова
Германия ГДР недвижимость за рубежом бюрократия
Материалы по теме
Не только Берлинская стена: ностальгические и зловещие символы ГДР
Общество
В Берлине обнаружили туннель для побега из ГДР в ФРГ
Общество
Меркель описала свои планы и мечты на пенсию в ГДР
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
Сийярто назвал лидеров ЕС «няньками» во время поездки Зеленского в США Политика, 23:23
Times узнала о планах Лондона продавать нефть с захваченных танкеров Политика, 23:07
В Турции оштрафовали заведение за включение в счет платы за сервис Бизнес, 22:42
AFP рассказало о попавших в бюрократический тупик домах России в Берлине Политика, 22:19
«Манчестер Сити» вырвал победу у «Ливерпуля» на 93-й минуте Спорт, 22:07
РСТ заявил, что иск ГП к «Сирена-Трэвел» не повлияет на бронирования Бизнес, 22:05
Guardian узнала, что Британия обсуждала захват танкера теневого флота Политика, 22:00
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Маск анонсировал массовое производство электрогрузовиков Tesla Semi Бизнес, 21:49
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 21:43
Четыре беспилотника сбили над Россией и Черным морем за 12 часов Политика, 21:39
Российский саночник Репилов занял 14-е место. Что происходит на Играх Спорт, 21:35
Украинский клуб сменил капитана после его слов команде на русском языке Спорт, 21:34
WSJ рассказала о «тайном фонде» в США из средств для малоимущих Политика, 21:32