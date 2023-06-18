Во время строительных работ в Берлине обнаружили туннель для побега из ГДР в ФРГ

В Берлине во время строительных работ был обнаружен эвакуационный тоннель времен ГДР. Об этом пишет газета Berliner Zeitung со ссылкой на Госупраление по охране памятников.

Туннель находится под Бернауэрштрассе 26 на границе районов Митте и Веддинг и имеет ширину всего 50 см и высоту 70 см. Туннель был обнаружен в начале июня во время строительства нового объекта жилищной ассоциации Митте. Туннель расположен на том месте, где в период разделения Германии проходила Берлинская стена.

«О его существовании в принципе было известно. Однако геофизические исследования позволили предположить, что он находится гораздо глубже», — заявили в Госуправлении. Строители решили не разрушать туннель и не заливать его бетоном. Он будет обследован с помощью камер и заполнен жидкой землей.

По окончанию Второй мировой войны Берлин был поделен между союзниками. Западный Берлин оставался под контролем западных стран, а восточный — под контролем СССР. Берлинская стена — комплекс сооружений, построенный в ГДР вокруг Западного Берлина и существовавший с 13 августа 1961 года по 9 ноября 1989 года. Стена должна была препятствовать эмиграции жителей из тоталитарной социалистической части города в демократические капиталистические районы. Падение ознаменовало окончание холодной войны.