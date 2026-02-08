Sky узнал, что экс-посла Британии могут лишить выплаты из-за Эпштейна

Питер Мандельсон дружил с Джеффри Эпштейном и, предположительно, передал ему закрытую информацию британского правительства. 6 февраля у него прошел обыск

Питер Мандельсон (Фото: Richard Lincoln / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Правительство Великобритании решило пересмотреть выплату после увольнения экс-послу в США Питеру Мандельсону, который дружил с Джеффри Эпштейном. Об этом сообщил Sky News со ссылкой на источник на Даунинг-стрит.

По словам союзников премьер-министра Кира Стармера, выплата могла составлять десятки тысяч фунтов стерлингов.

«С учетом того, что мы знаем сейчас, Мандельсон должен либо вернуть деньги, либо передать их благотворительной организации в поддержку жертв [Эпштейна]», — сказал собеседник журналистов.

В МИД Великобритании сообщили Sky News, что начали проверку «в свете дополнительной информации, которая стала известна».

Питер Мандельсон был назначен послом Великобритании в США в феврале 2025 года. В сентябре МИД страны прекратил его полномочия на фоне скандала вокруг расследования дела Эпштейна. В своих электронных письмах он называл американского финансиста своим «лучшим другом».

72-летнего экс-посла подозревают в передаче Эпштейну значимой для рынков правительственной информации на фоне финансового кризиса 2008 года. 6 февраля стало известно, что в двух жилых объектах, связанных с Мандельсоном, прошли обыски. Однако арестован он не был.

За несколько дней до этого Стармер выступил в палате общин, где отвечал на вопросы депутатов. Премьер-министр рассказал, что ему было известно об общении Мандельсона с Эпштейном. Однако политик все равно продвинул его на должность посла. Этот скандал бросил тень и на самого Стармера. The Spectator писал, что он теряет поддержку. Премьера начали в открытую критиковать, в том числе депутаты от его же партии Лейбористов.

Финансист Джеффри Эпштейн признал вину в организации проституции в 2008 году и был осужден за изнасилование несовершеннолетней. Летом 2019 года он был повторно задержан в США и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. Его подругу и сообщницу, подданную Великобритании Гислейн Максвелл приговорили к 20 годам лишения свободы за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. 30 января Минюст США опубликовал дополнительно 3 млн страниц документов, а также более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков по делу Эпштейна.