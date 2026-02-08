 Перейти к основному контенту
Дело Эпштейна⁠,
Sky узнал, что экс-посла Британии могут лишить выплаты из-за Эпштейна

Сюжет
Дело Эпштейна
Питер Мандельсон дружил с Джеффри Эпштейном и, предположительно, передал ему закрытую информацию британского правительства. 6 февраля у него прошел обыск
Питер Мандельсон
Питер Мандельсон (Фото: Richard Lincoln / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Правительство Великобритании решило пересмотреть выплату после увольнения экс-послу в США Питеру Мандельсону, который дружил с Джеффри Эпштейном. Об этом сообщил Sky News со ссылкой на источник на Даунинг-стрит.

По словам союзников премьер-министра Кира Стармера, выплата могла составлять десятки тысяч фунтов стерлингов.

«С учетом того, что мы знаем сейчас, Мандельсон должен либо вернуть деньги, либо передать их благотворительной организации в поддержку жертв [Эпштейна]», — сказал собеседник журналистов.

Экс-министр культуры Франции подал в отставку из-за файлов Эпштейна
Политика

В МИД Великобритании сообщили Sky News, что начали проверку «в свете дополнительной информации, которая стала известна».

Питер Мандельсон был назначен послом Великобритании в США в феврале 2025 года. В сентябре МИД страны прекратил его полномочия на фоне скандала вокруг расследования дела Эпштейна. В своих электронных письмах он называл американского финансиста своим «лучшим другом».

72-летнего экс-посла подозревают в передаче Эпштейну значимой для рынков правительственной информации на фоне финансового кризиса 2008 года. 6 февраля стало известно, что в двух жилых объектах, связанных с Мандельсоном, прошли обыски. Однако арестован он не был.

За несколько дней до этого Стармер выступил в палате общин, где отвечал на вопросы депутатов. Премьер-министр рассказал, что ему было известно об общении Мандельсона с Эпштейном. Однако политик все равно продвинул его на должность посла. Этот скандал бросил тень и на самого Стармера. The Spectator писал, что он теряет поддержку. Премьера начали в открытую критиковать, в том числе депутаты от его же партии Лейбористов.

Финансист Джеффри Эпштейн признал вину в организации проституции в 2008 году и был осужден за изнасилование несовершеннолетней. Летом 2019 года он был повторно задержан в США и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. Его подругу и сообщницу, подданную Великобритании Гислейн Максвелл приговорили к 20 годам лишения свободы за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

30 января Минюст США опубликовал дополнительно 3 млн страниц документов, а также более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков по делу Эпштейна.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Авторы
Теги
Персоны
Романов Илья
Британия США посол Джеффри Эпштейн
Джеффри Эпштейн фото
Джеффри Эпштейн
финансист, организатор преступной сети
20 января 1953 года
Кир Стармер фото
Кир Стармер
политик, премьер-министр Великобритании
2 сентября 1962 года
