Издатель WP объявил об отставке на фоне массовых увольнений

Издатель и гендиректор The Washington Post Уилл Льюис объявил об уходе в отставку на фоне масштабных сокращений.

В письме сотрудникам издания он поблагодарил основателя Amazon Джеффа Безоса, которому принадлежит WP, и назвал его «лучшим владельцем».

Льюис подал в отставку всего через несколько дней после того, как газета уволила треть своего персонала, включая 300 журналистов.

«За время моей работы были приняты непростые решения, чтобы обеспечить устойчивое будущее The Post и позволить ей на протяжении многих лет ежедневно публиковать высококачественные, беспристрастные новости для миллионов читателей», — заявил он в письме, которое цитирует CNN.

Washington Post сообщила, что финансовый директор Джефф Д'Онофрио, бывший генеральный директор Tumblr, который присоединился к газете в июне, займет должность исполняющего обязанности издателя и генерального директора.

«У газеты The Post есть важнейшая журналистская миссия и исключительная возможность», — заявил Безос.

По его словам, Д'Онофрио наряду с главным редактором Мэттом Мюрреем и редактором отдела мнений Адамом О'Нилом «имеет все возможности» для того, чтобы вывести The Post на новый уровень.

Профсоюз журналистов WP в ответ на сообщение об отставке Льюиса назвал его уход «давно назревшим». Там считают его работу в газете «попыткой разрушения выдающегося американского издания». Профсоюз призвал Безоса вернуть уволенных сотрудников.

Льюис стал издателем WP в ноябре 2023 года, прежде он занимал аналогичную должность в Wall Street Journal.

В декабре 2023 года NPR сообщило, что Льюиса обвинили в причастности к попыткам скрыть некоторые аспекты скандала с прослушиванием телефонов в британских таблоидах Руперта Мердока в начале 2010-х годов. Он это отрицал.

