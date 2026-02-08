 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Издатель WP объявил об отставке на фоне массовых увольнений

Издатель WP Уилл Льюис объявил об отставке на фоне массовых увольнений

Издатель и гендиректор The Washington Post Уилл Льюис объявил об уходе в отставку на фоне масштабных сокращений.

В письме сотрудникам издания он поблагодарил основателя Amazon Джеффа Безоса, которому принадлежит WP, и назвал его «лучшим владельцем».

Льюис подал в отставку всего через несколько дней после того, как газета уволила треть своего персонала, включая 300 журналистов.

«За время моей работы были приняты непростые решения, чтобы обеспечить устойчивое будущее The Post и позволить ей на протяжении многих лет ежедневно публиковать высококачественные, беспристрастные новости для миллионов читателей», — заявил он в письме, которое цитирует CNN.

Washington Post сообщила, что финансовый директор Джефф Д'Онофрио, бывший генеральный директор Tumblr, который присоединился к газете в июне, займет должность исполняющего обязанности издателя и генерального директора.

«У газеты The Post есть важнейшая журналистская миссия и исключительная возможность», — заявил Безос.
По его словам, Д'Онофрио наряду с главным редактором Мэттом Мюрреем и редактором отдела мнений Адамом О'Нилом «имеет все возможности» для того, чтобы вывести The Post на новый уровень.

Профсоюз журналистов WP в ответ на сообщение об отставке Льюиса назвал его уход «давно назревшим». Там считают его работу в газете «попыткой разрушения выдающегося американского издания». Профсоюз призвал Безоса вернуть уволенных сотрудников.

Льюис стал издателем WP в ноябре 2023 года, прежде он занимал аналогичную должность в Wall Street Journal.

В декабре 2023 года NPR сообщило, что Льюиса обвинили в причастности к попыткам скрыть некоторые аспекты скандала с прослушиванием телефонов в британских таблоидах Руперта Мердока в начале 2010-х годов. Он это отрицал.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
В Приморье мальчик провалился под лед и утонул Общество, 06:20
Офис Нетаньяху анонсировал его встречу с Трампом для переговоров по Ирану Политика, 06:11
Издатель WP объявил об отставке на фоне массовых увольнений Политика, 05:49
Bild узнал о запрете на вход в бундестаг семерым сотрудникам АдГ Политика, 05:29
Ученые объяснили, зачем к борщевику приравняли «захватывающий земли» клен Общество, 05:00
Уиткофф заявил о боеготовности войск после визита на борт Abraham Lincoln Политика, 04:48
Politico сообщило о сером кардинале, участвующем в усилиях США по Украине Политика, 04:41
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Симоньян учредила премию имени Кеосаяна для «просто хороших» людей Общество, 04:14
Аэропорты Геленджика и Краснодара возобновили полеты Общество, 03:43
В Брянске нашли тело одного из детей, провалившихся под лед Общество, 03:30
Михаил Ефремов после освобождения из тюрьмы впервые выйдет на сцену Общество, 03:19
Пожар произошел в историческом здании в центре Петербурга Общество, 02:51
В подмосковном Реутове ввели карантин из-за бешенства Общество, 02:48
АНБ засекло «необычный разговор» окружения Трампа с иностранной разведкой Политика, 02:42