АНБ засекло «необычный разговор» окружения Трампа с иностранной разведкой

Агентство национальной безопасности (АНБ) прошлой весной зафиксировало «необычный телефонный разговор» между лицом, связанным с иностранной разведкой, и человеком, близким к президенту Дональду Трампу, пишет The Guardian со ссылкой на адвоката информатора Эндрю Бакая.

По словам Бакая, когда эта информация была доведена до сведения директора Национальной разведки Тулси Габбард, та не стала ее распространять, а передала напрямую главе аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс.

На следующий день после встречи с Уайлс Габбард потребовала от АНБ не разглашать отчет разведки, а передавать сведения непосредственно в ее офис.

В офисе директора Национальной разведки назвали эту информацию ложной. «Каждое действие директора Национальной разведки Габбард полностью соответствовало ее законным полномочиям, и эти политически мотивированные попытки манипулировать совершенно секретной информацией подрывают важнейшую работу по обеспечению национальной безопасности», — говорится в заявлении пресс-секретаря.

По словам адвоката, 17 апреля информатор обратился в офис генерального инспектора, обвинив Габбард в препятствовании отправке секретной информации. Он подал официальную жалобу против директора Национальной разведки 21 мая. И.о. генерального инспектора Тамара А. Джонсон отклонила жалобу, написав в письме от 6 июня, адресованном информатору, что «генеральный инспектор не смогла определить, представляются ли обвинения заслуживающими доверия».

Материал дополняется