 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

АНБ засекло «необычный разговор» окружения Трампа с иностранной разведкой

Guardian: АНБ засекло необычный разговор окружения Трампа с зарубежной разведкой

Агентство национальной безопасности (АНБ) прошлой весной зафиксировало «необычный телефонный разговор» между лицом, связанным с иностранной разведкой, и человеком, близким к президенту Дональду Трампу, пишет The Guardian со ссылкой на адвоката информатора Эндрю Бакая.

По словам Бакая, когда эта информация была доведена до сведения директора Национальной разведки Тулси Габбард, та не стала ее распространять, а передала напрямую главе аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс.

На следующий день после встречи с Уайлс Габбард потребовала от АНБ не разглашать отчет разведки, а передавать сведения непосредственно в ее офис.

В офисе директора Национальной разведки назвали эту информацию ложной. «Каждое действие директора Национальной разведки Габбард полностью соответствовало ее законным полномочиям, и эти политически мотивированные попытки манипулировать совершенно секретной информацией подрывают важнейшую работу по обеспечению национальной безопасности», — говорится в заявлении пресс-секретаря.

По словам адвоката, 17 апреля информатор обратился в офис генерального инспектора, обвинив Габбард в препятствовании отправке секретной информации. Он подал официальную жалобу против директора Национальной разведки 21 мая. И.о. генерального инспектора Тамара А. Джонсон отклонила жалобу, написав в письме от 6 июня, адресованном информатору, что «генеральный инспектор не смогла определить, представляются ли обвинения заслуживающими доверия».

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
В Брянске нашли тело одного из детей, провалившихся под лед Общество, 03:30
Михаил Ефремов после освобождения из тюрьмы впервые выйдет на сцену Общество, 03:19
Пожар произошел в историческом здании в центре Петербурга Общество, 02:51
В подмосковном Реутове ввели карантин из-за бешенства Общество, 02:48
АНБ засекло «необычный разговор» окружения Трампа с иностранной разведкой Политика, 02:42
Жителей Воронежской области предупредили о ракетной опасности Политика, 02:07
В Москве нашли горшок с монетами XVI–XVII веков Общество, 02:04
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Ракетную атаку отразили над Белгородом Политика, 01:49
Три российских аэропорта приостановили полеты Общество, 01:27
В Новороссийске включали сирену из-за угрозы атаки беспилотников Политика, 01:24
Энергодар остался без отопления из-за аварии Общество, 01:18
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
Эпштейн в переписке хвастался ужином с Цукербергом и Маском Политика, 01:10
Умер основатель и солист рок-группы 3 Doors Down Брэд Арнольд Общество, 00:42