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Политика ,  
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Главу Балтийска и его зама задержали по подозрению во взяточничестве

По подозрению во взяточничестве задержали главу Балтийска и его заместителя. Следователи завели на них уголовные дела.

В Калининградской области задержали главу города Балтийска Сергея Мельникова и его заместителя Максима Коваленко, их подозревают во взяточничестве, сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону в телеграм-канале.

«В отношении главы администрации Балтийского городского округа Сергея Мельникова и его заместителя Максима Коваленко возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Как считает следствие, 15 января Коваленко передал Мельникову взятку в размере ₽575 тыс., чтобы получить поддержку по службе и снисходительное отношение. Их задержали как подозреваемых, а в их домах проводят обыски.

Таких образом, на Мельникова завели уголовное дело за получение взятки — по п. «в» ч. 5 ст. 290 Уголовного кодекса (максимальное наказание — 12 лет лишение свободы). А на Коваленко за ее передачу — п. «б» ч. 4 ст. 291 Уголовного кодекса (статья также предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет).

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Сергею Мельникову 58 лет, он занимает пост главы Балтийска с июля 2017 года. До этого Мельников возглавлял комитет городского хозяйства администрации Калининграда, а также комитета архитектуры и строительства. Он член партии «Единая Россия» с 2001 года, у него жена и пятеро детей.

Его коллегу Максима Коваленко назначили на должность заместителя главы города в январе 2020 года.

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Теги
Полина Харчевникова
Балтийск взяточничество Следственный комитет уголовное дело задержание
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