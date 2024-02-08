Минюст выявил участие иноагентов в работе штабов кандидатов в президента
В работе штабов кандидатов на должность президента России выявили факты участия иностранных агентов, которые активно предлагают не голосовать или признать предстоящие выборы нелегитимными, сообщил замглавы Минюста Олег Свириденко.
«Нами отмечается, что иностранными агентами активно принимается участие в создании информационного контента, содержащего оценочное суждение относительно проводимой президентской избирательной кампании. В том числе предлагается не голосовать вовсе или признать выборы нелегитимными. Также выявлены факты участия иностранных агентов в штабах кандидатов на выборные должности», — заявил он в ходе заседания комиссии по защите государственного суверенитета в Совете Федерации.
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