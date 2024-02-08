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Выборы президента России ,  
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ЦИК предложила разрешить сбор подписей на всех выборах через «Госуслуги»

Памфилова: ЦИК предлагает разрешить сбор подписей на выборах через «Госуслуги»
Сюжет
Выборы президента России
Дистанционный сбор подписей уже разрешен на региональных выборах. Согласно закону, число онлайн-подписей не должно превышать 50% от общего количества
ЦИК предложила разрешить сбор подписей на всех выборах через «Госуслуги»

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России по итогам президентской кампании предложит законодателям разрешить электронный сбор подписей избирателей через «Госуслуги» на выборах федерального уровня. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, передает корреспондент РБК.

«Мы по итогам этой кампании уже точно видим три аспекта, которые предложим рассмотреть нашим законодателям. Первое — разрешить дистанционный сбор подписей через портал «Госуслуги» уже на федеральном уровне, как сейчас делается на региональном, то есть не менее 50%», — сказала Памфилова на заседании комиссии.

Второе предложение, по ее словам, «уточнить в законодательстве момент, с которого лицо приобретает статус кандидата, чтобы не девальвировался этот статус». Третье — привести базовые законы к единообразию в области процедуры регистрации кандидатов.

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Ранее Борис Надеждин, которому ЦИК на заседании отказала в регистрации кандидатом на выборах президента из-за недействительных подписей, заявил, что обжалует решение комиссии в Верховном суде. Политик пояснил, что претензии его штаба связаны не столько с решением Центризбиркома, а с законодательной базой, на основании которой оно было принято.

Изначально заседание ЦИК по регистрации кандидатов должно было пройти 7 февраля, но Надеждин попросил перенести его на 10 февраля, объяснив это невозможностью успеть проверить замечания комиссии по подписям. Памфилова после обращения политика перенесла заседание на день. «Законом четко дано двое суток по окончании проверки подписей, чтобы на этом этапе вы могли высказать свои аргументы и контраргументы. Мы пошли навстречу и перенесли еще на сутки <...>. На данном этапе нами с лихвой соблюдена вся процедура», — сказала она.

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Подписи, необходимые для регистрации кандидата или списка кандидатов, а также для назначения референдума, можно собирать дистанционно на региональном уровне с 2020 года. Согласно закону, количество подписей, собранных через «Госуслуги», не может превышать 50% от общего числа необходимых для регистрации.

Дистанционный сбор подписей впервые применили на региональных выборах в сентябре 2020 года в Пермском крае, Чувашии и Челябинской области. На выборах в местные законодательные органы 2021 года подписи через «Госуслуги» можно было собирать в 15 регионах.

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев в 2021 году заявил, что сбор подписей избирателей в поддержку участия в выборах партий и кандидатов через «Госуслуги» исключает возможность подделки. «Эти подписи все без исключения признаются действительными», — сказал он.

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Борис Надеждин

политик
26 апреля 1963 года
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