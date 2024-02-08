В Кремле рассказали об ожиданиях от интервью Путина Карлсону
В Кремле ожидают разнообразной реакции на интервью президента России Владимира Путина американскому телеведущему Такеру Карлсону, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Здесь не может быть каких-то конкретных ожиданий. Понятно, что реакция будет весьма и весьма разнообразной. Но главное, чтобы она была, потому что разнообразная реакция означает, что с ним ознакомились», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»). По оценке Пескова, приезд Карлсона в Россию и его интервью с Путиным вызвали «зашкаливающий резонанс».
Песков также рассказал, что интервью сначала опубликуют на ресурсах Карлсона, а затем, утром 9 февраля, — на сайте президента.
Ранее журналист анонсировал публикацию материала на своем сайте в 2:00 мск 9 февраля.
Карлсон приехал в Москву 1 февраля. В ходе визита он решил взять интервью у Путина, потому что, по его словам, американцы «не имеют представления» о происходящем в России и на Украине. Позднее в Кремле подтвердили встречу журналиста с президентом.
Ряд американских политиков и журналистов призвали арестовать Карлсона из-за интервью с Путиным. Владелец соцсети X (ранее — Twitter) Илон Маск посчитал, что арестовать необходимо поддерживающих репрессии в адрес представителя СМИ.
Такер Карлсон — телеведущий в США, придерживается консервативных взглядов. До апреля 2023 года работал на Fox News.
Журналист также известен своей поддержкой Республиканской партии. Издание The New York Times называло его «любимым ведущим» бывшего президента США Дональда Трампа.
Такер Карлсон анонсировал интервью с Путиным. Полная версия видео
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