В Кремле рассказали об ожиданиях от интервью Путина Карлсону

В Кремле ожидают разнообразной реакции на интервью Путина Такеру Карлсону — это будет значить, что с ним ознакомились, заявил Песков. Оно выйдет в 2:00 мск 9 февраля на ресурсах журналиста, а позднее — на сайте президента России

Такер Карлсон (Фото: Reuters)

В Кремле ожидают разнообразной реакции на интервью президента России Владимира Путина американскому телеведущему Такеру Карлсону, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Здесь не может быть каких-то конкретных ожиданий. Понятно, что реакция будет весьма и весьма разнообразной. Но главное, чтобы она была, потому что разнообразная реакция означает, что с ним ознакомились», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»). По оценке Пескова, приезд Карлсона в Россию и его интервью с Путиным вызвали «зашкаливающий резонанс».

Песков также рассказал, что интервью сначала опубликуют на ресурсах Карлсона, а затем, утром 9 февраля, — на сайте президента.

Ранее журналист анонсировал публикацию материала на своем сайте в 2:00 мск 9 февраля.

Карлсон приехал в Москву 1 февраля. В ходе визита он решил взять интервью у Путина, потому что, по его словам, американцы «не имеют представления» о происходящем в России и на Украине. Позднее в Кремле подтвердили встречу журналиста с президентом.

Ряд американских политиков и журналистов призвали арестовать Карлсона из-за интервью с Путиным. Владелец соцсети X (ранее — Twitter) Илон Маск посчитал, что арестовать необходимо поддерживающих репрессии в адрес представителя СМИ.