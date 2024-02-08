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Британская разведка предупредила о высочайшем риске войны для страны

The Guardian: в разведке Британии заявили о риске крупномасштабного конфликта
Вероятность возникновения крупного конфликта выше, чем когда-либо, считают в разведке. Глава британского Минобороны ранее также заявил о наличии угроз, грозящих разрушить международный порядок
Фото: Amir Levy / Getty Images
Фото: Amir Levy / Getty Images

Угроза масштабного конфликта для Великобритании достигла самого высокого уровня за последние годы на фоне усиления кризиса на Ближнем Востоке, российской военной операции на Украине и возможного захвата Тайваня армией КНР. Об этом заявили сотрудники оборонной разведки Великобритании, пишет The Guardian.

«Существует ли вероятность крупномасштабного конфликта? Да, существует. Вероятность его возникновения выше, чем когда-либо в последнее время», — cказал один из собеседников издания.

По словам источников The Guardian, этому способствуют война Израиля с ХАМАС в секторе Газа, возглавляемые США удары по хуситам в Йемене и группировкам в Иране и Сирии, риски расширения украинского конфликта, а также разработка Китаем современного вооружения и вероятность попытки захвата им Тайваня.

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Грант Шэппс

Министр обороны Британии Грант Шэппс в середине января заявил, что мир находится «на пороге новой эры». «Мы переходим от послевоенного мира к предвоенному. <...> Старые враги реанимированы. Новые враги обретают форму. Линии боевых действий перерисовываются», — сказал он.

По словам Шэппса, пока Россия ведет военные действия на Украине, «Китай оценивает, теряет ли Запад терпение», Северная Корея «обещает расширить собственный ядерный арсенал», «а еще есть Иран, чьи запасы обогащенного урана достигают 83,7%». «Есть еще одно тревожное обстоятельство: наши противники теперь более связаны друг с другом», — сказал британский министр, приведя в качестве примера совместные военные учения России и Китая.

Он подчеркнул, что «эти совокупные угрозы рискуют разрушить основанный на правилах международный порядок, созданный для поддержания мира после Второй мировой войны». Шэппс отметил, что конфликты, в которых не участвует Великобритания, все равно влияют на страну. «За последние несколько лет мы стали свидетелями терактов на улицах Лондона, <...> попыток вмешательства в наши политические процессы», — сказал он.

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В связи с нарастающими угрозами Великобритания существенно увеличила расходы на оборону. Шэппс заявил, что «сейчас настало время для всех союзных и демократических стран по всему миру сделать то же самое».

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Яна Ломакина
Великобритания Грант Шэппс Китай Тайвань конфликт
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