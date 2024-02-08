Палестинская оппозиция обвинила Аббаса в попытках узурпировать власть
Мустафа Баргути, генеральный секретарь и соучредитель Палестинской национальной инициативы (ПНИ), обвинил палестинскую партию ФАТХ («Движение за национальное освобождение Палестины»), которую возглавляет лидер Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас, в попытках узурпировать власть. С этим заявлением он выступил на сессии дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент РБК.
ПНИ позиционирует себя как «третья сила» между ФАТХ и ХАМАС.
По словам Баргути, одним из препятствий для формирования палестинского народного единства стала отмена выборов в палестинский законодательный совет в 2021 году. Аббас объяснил свое решение невозможностью организовать голосование в Восточном Иерусалиме.
Парламентские выборы на палестинских территориях не проводилось уже почти 18 лет, с 2006 года. Тогда ХАМАС получил больше мест в законодательном совете, чем правящая ФАТХ. Последняя отказалась признать результаты выборов, попытки сформировать правительство национального единства с ведущей ролью ФАТХ также провалились. В 2007 году в результате боев ХАМАС вытеснил ФАТХ из сектора Газа. Под контролем ПНА, таким образом, остался лишь Западный берег реки Иордан.
Баргути предположил, что если бы в 2021 году все же прошли демократические выборы на палестинских территориях, то ни ХАМАС, ни ФАТХ не получили бы абсолютного большинства.
«В этом вся дилемма ФАТХ: они хотят обладать монополией на Палестинскую национальную автономию и Организацию освобождения Палестины, хотя не имеют возможности добиться общественной поддержки демократическими путями из-за нескольких факторов, но главным образом из-за провала процесса в Осло. Препятствие здесь в том, что они не хотят делиться властью», — заявил Баргути.
Политик подчеркнул, что решение палестинского вопроса и урегулирование конфликта с Израилем невозможно без единого правительства на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. «Мне кажется, что нам, палестинцам, необходимо незамедлительно сформировать временное правительство национального единства с участием всех без исключения палестинских групп, которое затем займется подготовкой к демократическим выборам», — призвал Баргути.
Палестинская национальная инициатива — партия левоцентристского толка, учрежденная в июле 2002 года на основе Палестинской народной партии (в 1982–1991 годах — Палестинская коммунистическая партия). На президентских выборах 2005 года ее соучредитель, Мустафа Баргути, стал основным оппонентом Махмуда Аббаса, но уступил ему на более чем 40% голосов.
На парламентских выборах 2006 года ПНИ с другими независимыми партиями набрала 2,7% голосов, получив два из 132 в законодательном совете. Одно из них отошло Баргути.
В ноябре 2023 года Махмуд Аббас заявил о готовности провести всеобщие выборы на палестинских территориях. Политик подчеркнул, что «сектор Газа является неотъемлемой частью государства Палестина». По его словам, Палестинская национальная администрация «хотела бы провести всеобщие парламентские и президентские выборы, которые охватят всю территорию Палестины, включая Иерусалим».
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