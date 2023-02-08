Власти объяснили взрывы в Бердянске отражением атаки беспилотников
В Бердянске слышна серия взрывов, сообщил член областной администрации Владимир Рогов. Позднее Рогов уточнил, что речь идет о звуках работы ПВО «по вражеским БПЛА-камикадзе».
«Сегодня около 21:00 в разных частях города была слышна серия взрывов», — написал он в своем телеграм-канале.
«Город под надежной защитой», — написал он.
Администрация города подтвердила, что силы ПВО сбили несколько беспилотников. «Сегодня в районе 21:00 расчетами ПВО ВС РФ при подлете к черте города были замечены и уничтожены неустановленные БЛА, предположительно, разведывательного назначения. Жертв и разрушений нет», — говорится в сообщении городской администрации.
Бердянск расположен на юге Запорожской области, на побережье Азовского моря.
14 января на подлете к Бердянску силы ПВО сбили две корректируемые ракеты большой дальности. Неразорвавшиеся части ракет упали в черте города, повредив дорожное покрытие, кабельные линии электропередачи и окна в близлежащих жилых домах.