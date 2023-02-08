Прокурор запросил для Фургала 23 года колонии

Прокурор попросил приговорить экс-губернатора Сергея Фургала к длительному сроку заключения в колонии строгого режима по делу об убийствах на основании обвинительного приговора присяжных

Сергей Фургал (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Прокурор попросил суд приговорить к 23 годам колонии строгого режима экс-главу Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств, передает корреспондент РБК.

Присяжные вынесли в отношении Фургала обвинительный вердикт 2 февраля.

Обвинения, выдвинутые против бывшего главы региона, предусматривают наказание вплоть до пожизненного заключения, однако максимальная мера не может быть применена, так как в «деле Фургала» прошли строки давности.

Дело рассматривает подмосковный Люберецкий суд на выездном заседании в помещении Мособлсуда.

В октябре 2021 года Следственный комитет завершил расследование дела в отношении экс-губернатора. По версии следствия, Фургал организовал преступную группу, члены которой в 2004–2005 годах убили бизнесмена Евгения Зорю и экс-делового партнера бывшего главы региона Олега Булатова. Также их обвиняют в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского. Мотивом каждого из преступлений следователи называли «продвижение коммерческих интересов Фургала и его соучастников».

Свою вину экс-губернатор не признал, само преследование, по его мнению, ведется по политическим мотивам. Кроме того, Фургал жаловался на угрозы и давление следствия.

Фургал был губернатором Хабаровского края с сентября 2018 года по июль 2020 года. Тогда же его арестовали и поместили в столичное СИЗО «Лефортово». В Хабаровском крае и на Дальнем Востоке прошли массовые протесты в поддержку Фургала, которые продолжались полгода.

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