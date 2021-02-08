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США решили вернуться в Совет ООН по правам человека спустя три года

Решение о выходе США из Совета ООН по правам человека в 2018 году принял бывший президент Дональд Трамп. Он объяснил это тем, что другие члены СПЧ критиковали Израиль, ключевого союзника США на Ближнем Востоке
Совет по правам человека ООН
Совет по правам человека ООН (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

Вашингтон принял решение возобновить взаимодействие с Советом ООН по правам человека. Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен в Twitter.

«Под руководством президента [Джо] Байдена мы возобновляем сотрудничество», — написал он.

По словам главы Госдепа, Совет по правам человека несовершенен и нуждается в реформе, однако выход из него этого не исправит. «Лучший способ улучшить Совет, чтобы он смог реализовать свой потенциал, — это сильное и принципиальное руководство США», — считает Блинкен.

О намерениях США вернуться в Совет утром 8 февраля сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники в Госдепартаменте. По его данным, Вашингтон сперва присоединится в качестве страны-наблюдателя, а затем будет добиваться восстановления полноправного членства.

США объявили о выходе из Совета по правам человека при ООН в 2018 году. Этот шаг тогдашний президент Дональд Трамп объяснил несогласием с критикой со стороны других членов Совета в отношении Израиля, который Вашингтон считает своим ключевым союзником на Ближнем Востоке.

СМИ узнали о планах США вернуться в Совет по правам человека при ООН
Политика
Фото:Stefani Reynolds / Getty Images

Новый президент США Джо Байден, который вступил в должность в январе, обещал в первые же дни отменить ряд указов своего предшественника, в том числе те, которые касаются выхода страны из международных организаций. В первые часы после инаугурации Байден отменил указ Трампа о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также подписал решение о возвращении страны в Парижское соглашение по климату.

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Совет по правам человека при ООН — международный правозащитный орган в системе организации, заменивший Комиссию по правам человека. Он был создан в 2006 году и является вспомогательным органом Генеральной Ассамблеи ООН. В его состав входят 47 экспертов. Срок полномочий каждого члена составляет три года, и ни один из членов не может занимать его дольше двух сроков подряд. Места распределяются между региональными группами ООН следующим образом: 13 мест для стран Африки, 13 — для стран Азии, шесть мест — для государств Восточной Европы, восемь мест — странам Латинской Америки и Карибского бассейна и семь мест отдается для западноевропейских и других государств (включая США, Канаду и Израиль).

Автор
Михаил Юшков
США Совет по правам человека ООН Госдеп Энтони Блинкен
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