США решили вернуться в Совет ООН по правам человека спустя три года

Решение о выходе США из Совета ООН по правам человека в 2018 году принял бывший президент Дональд Трамп. Он объяснил это тем, что другие члены СПЧ критиковали Израиль, ключевого союзника США на Ближнем Востоке

Совет по правам человека ООН (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

Вашингтон принял решение возобновить взаимодействие с Советом ООН по правам человека. Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен в Twitter.

«Под руководством президента [Джо] Байдена мы возобновляем сотрудничество», — написал он.

По словам главы Госдепа, Совет по правам человека несовершенен и нуждается в реформе, однако выход из него этого не исправит. «Лучший способ улучшить Совет, чтобы он смог реализовать свой потенциал, — это сильное и принципиальное руководство США», — считает Блинкен.

О намерениях США вернуться в Совет утром 8 февраля сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники в Госдепартаменте. По его данным, Вашингтон сперва присоединится в качестве страны-наблюдателя, а затем будет добиваться восстановления полноправного членства.

США объявили о выходе из Совета по правам человека при ООН в 2018 году. Этот шаг тогдашний президент Дональд Трамп объяснил несогласием с критикой со стороны других членов Совета в отношении Израиля, который Вашингтон считает своим ключевым союзником на Ближнем Востоке.