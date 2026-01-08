 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Отбывавшему арест с 2023 года депутату Рады разрешили выйти под залог

На Украине разрешили выйти под залог депутату Рады Шуфричу
Нестор&nbsp;Шуфрич
Нестор Шуфрич (Фото: Александр Гусев / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Киевский апелляционный суд разрешил депутату Верховной рады Нестору Шуфричу, обвиняемому в госизмене, выйти из СИЗО под залог в 33,28 млн грн (около $410 тыс.). Об этом сообщают «РБК-Украина» и «Страна».

Адвокат Шуфрича Дмитрий Савицкий сообщил, что эта сумма для него «неподъемна» — на депутата наложены санкции, его имущество арестовано, пишет «Суспiльне».

Как отмечает «Украинская правда» со ссылкой на офис генпрокурора, залог пока не внесен и Шуфрич находится под стражей.

Шуфрич с сентября 2023 года содержится в СИЗО на Украине. Нардепу предъявлены обвинения в государственной измене, сотрудничестве с российской разведкой и ведении подрывной деятельности в информационной сфере.

Шуфрич избирался в Раду от различных партий, в том числе от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ), которую возглавлял Виктор Медведчук. Ее деятельность на Украине запрещена. В 2022 году российская сторона обменяла Медведчука на украинских военнопленных.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Нестор Шуфрич Виктор Медведчук Верховная рада Украины Украина госизмена
