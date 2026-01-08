 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Украина перенесет в Польшу часть производства дронов и ракет на деньги ЕС

Сикорский: Украина перенесет в Польшу часть производства дронов и ракет
Сюжет
Военная операция на Украине
В Польшу в Украины перенесут часть мощностей по производству беспилотных летательных аппаратов и ракет. Об этом заявил глав польского МИДа Радослав Сикорский
Радослав Сикорский
Радослав Сикорский (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Украинские власти перенесут часть предприятий по производству дронов и ракет в Польшу, заявил глава польского министерства иностранных дел Радослав Сикорский в интервью телекомпании TVP World.

«Мы внесли свой вклад в закупку американского оружия для Украины. Сейчас мы находимся на этапе 48-й поставки военной техники. Украина отвечает взаимностью, перенося часть своего производства дронов и ракет в Польшу», — сказал польский министр.

Он отметил, что таким образом Польша получит свою выгоду от программ Евросоюза по развитию европейской оборонной промышленности.

На вопрос о том, почему Польша формально не вошла в некоторые дипломатические форматы, в которых участвуют США, Франция, Германия и Великобритания, Сикорский ответил, что переговоры проводятся во многих конфигурациях и что Варшава остается плотно вовлечена, в том числе через советников по безопасности и логистическую поддержку.

Он добавил, что президент Польши исключил возможность отправки польских войск на Украину, в отличие от некоторых других стран, которые заявили о готовности отправлять войска в качестве миротворцев.

Говоря о будущих мерах, министр подчеркнул, что Европа должна взять на себя большую ответственность за собственную оборону, независимо от американской политики. «Нам нужно построить военную машину <...> Только тогда Россия признает, что эта война была стратегической ошибкой», — резюмировал он.

Украина получила от ЕС последний в 2025 году транш в €2,3 млрд
Политика
Фото:Spencer Platt / Getty Images

В ночь на 19 декабря лидеры стран Евросоюза после более чем 16 часов обсуждений согласовали выделение Украине беспроцентного кредита на €90 млрд в 2026–2027 годах из бюджета ЕС. Предложение выделить средства из замороженных в Европе российских активов было отклонено. В обеспечении кредита Киеву не будут участвовать Венгрия, Словакия и Чехия.

Президент Франции Эмманюэль Макрон тогда уточнил, что Украина будет обязана при использовании выделяемых средств отдавать приоритет закупкам оружия у производителей в ЕС. О подобной преференции до этого сообщил Bloomberg, отмечая, что такое обязательство существенно ограничит возможности Киева закупать американское оружие.

12 декабря ЕС также принял решение о бессрочной заморозке активов России на сумму €210 млрд. 

Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Радослав Сикорский Украина беспилотники ракеты производство
