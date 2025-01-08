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Политика ,  
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В Чаде произошло вооруженное нападение на президентский дворец

В столице Чада Нджамене возле президентского дворца была слышна стрельба, передает AFP.

Cсылаясь на источник в службе безопасности, агентство сообщило, что вооруженные люди проникли на территорию президентского комплекса. Корреспондент AFP рассказал, что ведущие в сторону дворца дороги перекрыты, на лицах были видны танки.

Reuters со ссылкой на двух местных жителей также сообщает о звуках стрельбы в Нджамене. По словам одного из них, в сторону президентского комплекса двигалась колонна военной техники.

Al Arabiya со ссылкой на источники сообщает, что нападение совершили боевики «Боко Харам», в результате есть погибшие и раненые. Президент страны Махамат Идрис Деби во время атаки находился во дворце, рассказали собеседники телеканала.

По их словам, нападение было отражено. Неназванный местный чиновник в разговоре с Al Arabiya призвал не паниковать и заявил, что ситуация находится под контролем.

AFP отмечает, что в последнее время нападения «Боко Харам» не были редкостью.

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Фото:Ed Ram / Getty Images

В Чаде 29 декабря прошли парламентские выборы — первые за 13 лет. Ожидалось, что они станут шагом к прекращению переходного периода в стране. Он длится с 2021 года, когда власть захватил Махамат Идрис Деби, сын погибшего в бою с повстанцами президента Идриса Деби.

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Чад боевики «Боко Харам»
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