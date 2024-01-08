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«Страна» сообщила об особняке Виталия Кличко в Гамбурге почти за $6 млн

«Страна»: Кличко задекларировал особняк в Гамбурге почти за $6 млн
Площадь дома оценивается в 750 кв. м., Кличко получил его в качестве выплаты долго от зарегистрированной в США компании, которая ранее принадлежала его брату, но в прошлом году перешла в собственность мэра Киева

Мэр Киева Виталий Кличко получил в собственность дом в немецком Гамбурге за 227 млн гривен (около $5,9 млн), пишет «Страна» ссылкой на его декларацию.

Издание отмечает, что особняк Кличко получил в качестве выплаты долга от зарегистрированной в США компании Maximum I LLC, которая ранее принадлежала брату мэра украинской столицы — Владимиру Кличко, но в мае перешла в собственность Виталия.

Площадь дома оценивается в 750 кв. м.

В Гамбурге проживает семья Кличко — бывшая жена Наталья, а также трое его детей, писало в 2022 году украинское издание «Обозреватель» (Кличко объявил о разводе в августе того же года). Сам бывший боксер в 2013 году заявлял, что проживал в Германии почти 13 лет. Мэром Киева он стал в июне 2014 года.

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Декларирование имущества для чиновников и госслужащих в электронном реестре на Украине отменили после начала российской военной операции. При этом на открытом доступе к этим данным настаивали в МВФ и Евросоюзе.

Осенью 2023 года Верховная рада утвердила возобновление электронного декларирования имущества с отдельными исключениями, позволяющими изымать сведения об имуществе некоторых лиц. Национальное агентство по предотвращению коррупции открыло доступ к реестру 10 декабря, отмечает Forbes Украина.

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Виталий Кличко дом декларация Владимир Кличко Украина Германия Гамбург
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