«Страна» сообщила об особняке Виталия Кличко в Гамбурге почти за $6 млн
Мэр Киева Виталий Кличко получил в собственность дом в немецком Гамбурге за 227 млн гривен (около $5,9 млн), пишет «Страна» ссылкой на его декларацию.
Издание отмечает, что особняк Кличко получил в качестве выплаты долга от зарегистрированной в США компании Maximum I LLC, которая ранее принадлежала брату мэра украинской столицы — Владимиру Кличко, но в мае перешла в собственность Виталия.
Площадь дома оценивается в 750 кв. м.
В Гамбурге проживает семья Кличко — бывшая жена Наталья, а также трое его детей, писало в 2022 году украинское издание «Обозреватель» (Кличко объявил о разводе в августе того же года). Сам бывший боксер в 2013 году заявлял, что проживал в Германии почти 13 лет. Мэром Киева он стал в июне 2014 года.
Декларирование имущества для чиновников и госслужащих в электронном реестре на Украине отменили после начала российской военной операции. При этом на открытом доступе к этим данным настаивали в МВФ и Евросоюзе.
Осенью 2023 года Верховная рада утвердила возобновление электронного декларирования имущества с отдельными исключениями, позволяющими изымать сведения об имуществе некоторых лиц. Национальное агентство по предотвращению коррупции открыло доступ к реестру 10 декабря, отмечает Forbes Украина.
Откройте новые возможности в 2024 году
С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%