Der Tagesspiegel узнала о возможном лишении главы Минфина ФРГ иммунитета

В случае снятия иммунитета и признания виновным Кристиан Линднер может быть приговорен к лишению свободы на срок до трех лет или штрафу. Претензии к нему возникли из-за видео, на котором он хвалит немецкий BBBank, где брал кредиты

Кристиан Линднер (Фото: imago-images.de / Global Look Press)

Прокуратура Берлина рассматривает возможность подачи в бундестаг запроса на возбуждение в отношении федерального министра финансов Германии Кристиана Линднера уголовного дела и лишение его иммунитета, сообщает газета Der Tagesspiegel. Иммунитет полагается Линднеру как депутату бундестага, в котором возглавляемая им Свободная демократическая партия (СвДП) имеет 92 места и входит в качестве младшего партнера в правящую в Германии коалицию.

По данным издания, министру могут быть предъявлены обвинения в незаконном получении личной выгоды в связи с исполнением им служебных обязанностей. По закону за такие действия виновный в Германии может быть приговорен к лишению свободы на срок до трех лет или штрафу.

Претензии прокуратуры, как сообщает Der Tagesspiegel, вызвала запись Линднером видеообращения к руководству немецкого банка BBBank, в котором министр похвалил бизнес-модель банка и поздравил его руководство со столетним юбилеем. Видео с министром разошлось по интернету, но при этом глава Минфина умолчал, что связан с BBBank деловыми отношениями — еще в бытность депутатом он получил в банке кредит в €1,65 млн на покупку и ремонт дома, а уже после записи поздравления получил в банке еще один кредит, на этот раз на €450 тыс.

В BBBank заявили газете, что не комментируют наличие или содержание деловых отношений, а адвокат Линднера заверил, что кредиты тому выдавались на нормальных рыночных условиях и никакой связи между служебными действиями и частными деловыми отношениями нет.