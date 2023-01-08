Bloomberg сообщил о расизме в Швеции, ставшим «частью повседневной жизни»

Все опрошенные агентством иммигранты, проживающие в Швеции, сообщили, что сталкивались с проявлениями расизма. Bloomberg отмечает, что в стране растет недовольство «традиционных избирателей» и усиливаются позиции правых

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Репутация Швеции как «либерального убежища» рушится, поскольку с проявлениями расизма в этой скандинавской стране сталкиваются все больше представителей меньшинств, пишет Bloomberg.

Один из беженцев, опрошенных агентством, рассказал, что после переезда в Швецию из Нигерии в 2018 году, он и его семья столкнулись с расизмом, и теперь он боится за их безопасность. По его словам, он воспринимал Швецию как «толерантное, инклюзивное общество, которое регулярно занимало первые места в мировых рейтингах качества жизни», однако на деле все оказалось совсем не так.

Чинеду (так он попросил себя называть) сообщил, что он и его семья сталкиваются с расизмом даже при походах в магазин. Так, люди обычно смотрят в другую сторону, чтобы избежать зрительного контакта, а в школе его детей обзывают и кричат, что «черным здесь не место». Он также отметил, что начал «чувствовать себя еще более неловко» после победы «крайне правых Шведских демократов» на всеобщих выборах в сентябре.

«Это [проявления расизма] происходит почти каждый день. У меня было впечатление, что вы можете приехать в Швецию, и они не будут против, если вы черный, белый или коричневый, но шведы уже не чувствуют себя также комфортно с иммигрантами, как это было раньше», — отметил мужчина.

Помимо Чинеду, Bloomberg опросил иммигрантов из Сирии, Румынии и Афганистана, которые также рассказали о том, что сталкиваются с расизмом в Швеции. Как отмечает агентство, никто из опрошенных не захотел раскрывать свою личность, поскольку все они «опасаются репрессий».

Также Bloomberg приводит данные шведского отделения НКО «Спасите детей», согласно которым, каждый четвертый ребенок из числа иммигрантов в Швеции подвергся насилию или нападению на расовой почве. Последние данные НКО также показали, что за последнее десятилетие (до 2018 года) количество зарегистрированных преступлений на почве ненависти выросло на 20%, а в 2020 году только официально было зарегистрировано более 3 тыс. таких случаев.

Как рассказала агентству Мари Гардби — директор школы Snyggatorpsskolan в шведском Клиппане, где около трети детей имеют иммигрантское происхождение, — ксенофобская риторика и дезинформация «процветают» в социальных сетях, а общенациональные дебаты по этому поводу выплескиваются в ее коридоры.

Бывший политик из Клиппана Берт-Инге Карлссон, недавно покинувший правоцентристскую Христианско-демократическую партию, сообщил Bloomberg, что «скрытый расизм десятилетиями оставался на обочине шведской политики», а теперь и его бывшая партия «открылась» крайне правым.

В то же время глава местного отделения партии «Шведские демократы» Йонас Лукманн отметил, что сегодня не существует исследований, доказывающих, что ксенофобия или какие-либо формы расизма усилились после победы правых на выборах.

На выборах в сентябре 2022 года оппозиционный праволиберальный блок, куда входят Христианско-демократическая партия и «Шведские демократы», одержал победу над правящими «зелеными» и социал-демократами с результатом 49,5% против 48,8%. По числу мандатов в парламенте — это 173 против 176.

По данным Bloomberg, доля иностранного населения в Швеции неуклонно росла за последние годы и на 2021 год составляла 19,7% (в 2012 этот показатель был равен 15%). Как отмечает агентство, из-за большого количества мигрантов и «щедрой» системы социального обеспечения в стране растет недовольство «традиционных шведских избирателей», в частности среди молодежи в возрасте от 18 до 21 года.

«Крайне правые уже правят в Италии, Польше и Венгрии и эффективно возглавляют оппозицию во Франции, делая Швецию частью более широкой континентальной тенденции, вызванной растущим демографическим и фискальным давлением», — говорится в статье Bloomberg.