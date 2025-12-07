NYT узнала, как партия Трампа в гольф положила конец делу по концертам
Президент США Дональд Трамп помиловал ключевого фигуранта антимонопольного расследования Министерства юстиции против билетной и концертной индустрии после партии в гольф в Мар-а-Лаго 16 ноября, пишет The Wall Street Journal (WSJ).
При этом издание отмечает, что ранее Трамп обещал ужесточить борьбу с нарушениями в билетной и концертной индустрии, чтобы снизить цены на билеты для фанатов
Бывший конгрессмен-республиканец, адвокат Тима Лейвика Трей Гоуди с гандикапом 3,4 по гольфу, поднял вопрос о деле клиента во время разговора с Трампом, указав на несправедливость обвинений.
Гандикап — показатель уровня игры человека, и чем этот показатель ниже, тем лучше он играет.
Лейвик — 68-летний спортивный магнат и сооснователь Oak View Group, деловой партнер Live Nation Entertainment, обвинялся в фальсификации тендера на арену за $375 млн для Техасского университета.
Помилование аннулировало единственное уголовное преследование в широкой кампании Минюста по снижению цен на билеты, где в том числе Live Nation Entertainment обвиняется в монополии после слияния с Ticketmaster.
Лейвик отказался сотрудничать в гражданском иске, ссылаясь на свое право не давать показаний против самого себя и планирует новый бизнес. Белый дом подтвердил право Трампа на такие решения.
Материал дополняется
