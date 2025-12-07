 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

NYT узнала, как партия Трампа в гольф положила конец делу по концертам

NYT: партия Трампа в гольф положила конец крупному делу Минюста США

Президент США Дональд Трамп﻿ помиловал ключевого фигуранта антимонопольного расследования Министерства юстиции против билетной и концертной индустрии после партии в гольф в Мар-а-Лаго﻿ 16 ноября, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

При этом издание отмечает, что ранее Трамп обещал ужесточить борьбу с нарушениями в билетной и концертной индустрии﻿, чтобы снизить цены на билеты для фанатов

Бывший конгрессмен-республиканец, адвокат Тима Лейвика Трей Гоуди﻿ с гандикапом 3,4 по гольфу, поднял вопрос о деле клиента во время разговора с Трампом, указав на несправедливость обвинений.

Гандикап — показатель уровня игры человека, и чем этот показатель ниже, тем лучше он играет.

Лейвик — 68-летний спортивный магнат и сооснователь Oak View Group﻿, деловой партнер Live Nation Entertainment, обвинялся в фальсификации тендера на арену за $375 млн для Техасского университета. 

Помилование аннулировало единственное уголовное преследование в широкой кампании Минюста по снижению цен на билеты, где в том числе Live Nation Entertainment﻿ обвиняется в монополии после слияния с Ticketmaster.

Лейвик отказался сотрудничать в гражданском иске, ссылаясь на свое право не давать показаний против самого себя и планирует новый бизнес. Белый дом подтвердил право Трампа на такие решения.

Материал дополняется

Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Дональд Трамп США гольф
