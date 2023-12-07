Испания выслала американских дипломатов из-за подкупа разведчиков

Как минимум двое сотрудников американского посольства в Испании завербовали сотрудников разведки королевства, чтобы за деньги получить доступ к секретным данным. Американцев выслали из страны

Здание посольства США в Мадриде (Фото: Wikimedia Commons)

США подкупили двоих сотрудников Национального центра разведки Испании (CNI) с целью получения информации. По меньшей мере, два американских агента, которые участвовали в вербовке и работали при посольстве США, высланы из Испании, сообщает El Pais со ссылкой на источники. Об аресте двоих сотрудников CNI ранее сообщила El Confidencial.

В ходе расследования было установлено, что два сотрудника CNI получили доступ к секретной информации, на обладание которой не имели полномочий. Выяснилось, что, по крайней мере, один из них был подкуплен американской стороной. Газета пишет, что первый подозреваемый — начальник одного из отделов CNI, второй — его помощник.

Результаты расследования направили в прокуратуру и в суд. На этом этапе власти Испании сообщили США об известных им фактах вербовки и выразили протест. Собеседники El Pais в испанских спецслужбах удивились тому, что Вашингтон пытался за деньги получить информацию, поскольку Мадрид по запросу может дать почти все данные.

В МИДе страны вызывали посла США Джулиссу Рейносо. Она заявила, что не знала о деятельности агентов и что они действовали независимо от нее. Она извинилась за случившееся и пообещала сотрудничать в рамках расследования.

Некоторые источники газеты рассказали, что американских агентов могло быть больше, чем двое, но как минимум стольких тайно выслали. В отношении завербованных испанских агентов было принято решение об аресте, в их домах прошли обыски. Однако на данный момент под стражей находится только начальник отдела, его помощника освободили. По данным собеседников El Pais, руководитель был опытным агентом, и его арест шокировал других сотрудников CNI. Согласно уголовным законам страны, обоим грозит до 12 лет заключения.

El Pais отмечает, что агентов CNI не в первый раз обвиняют в разглашении секретной информации. В 2007 году бывшего разведчика Роберто Флореса заподозрили в планах переделать секретные документы российской стороне за $200 тыс. Факт передачи не был установлен, но Флорес получил девятилетний срок за свое преступление.