 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Политика ,  
0 

Испания выслала американских дипломатов из-за подкупа разведчиков

El Pais: сотрудники посольства США подкупили испанских разведчиков для шпионажа
Как минимум двое сотрудников американского посольства в Испании завербовали сотрудников разведки королевства, чтобы за деньги получить доступ к секретным данным. Американцев выслали из страны
Здание посольства США в Мадриде
Здание посольства США в Мадриде (Фото: Wikimedia Commons)

США подкупили двоих сотрудников Национального центра разведки Испании (CNI) с целью получения информации. По меньшей мере, два американских агента, которые участвовали в вербовке и работали при посольстве США, высланы из Испании, сообщает El Pais со ссылкой на источники. Об аресте двоих сотрудников CNI ранее сообщила El Confidencial.

В ходе расследования было установлено, что два сотрудника CNI получили доступ к секретной информации, на обладание которой не имели полномочий. Выяснилось, что, по крайней мере, один из них был подкуплен американской стороной. Газета пишет, что первый подозреваемый — начальник одного из отделов CNI, второй — его помощник.

Результаты расследования направили в прокуратуру и в суд. На этом этапе власти Испании сообщили США об известных им фактах вербовки и выразили протест. Собеседники El Pais в испанских спецслужбах удивились тому, что Вашингтон пытался за деньги получить информацию, поскольку Мадрид по запросу может дать почти все данные.

В МИДе страны вызывали посла США Джулиссу Рейносо. Она заявила, что не знала о деятельности агентов и что они действовали независимо от нее. Она извинилась за случившееся и пообещала сотрудничать в рамках расследования.

Некоторые источники газеты рассказали, что американских агентов могло быть больше, чем двое, но как минимум стольких тайно выслали. В отношении завербованных испанских агентов было принято решение об аресте, в их домах прошли обыски. Однако на данный момент под стражей находится только начальник отдела, его помощника освободили. По данным собеседников El Pais, руководитель был опытным агентом, и его арест шокировал других сотрудников CNI. Согласно уголовным законам страны, обоим грозит до 12 лет заключения.

Экс-депутат Сейма Латвии получил 8,5 лет за шпионаж в пользу России
Политика
Янис Адамсонс

El Pais отмечает, что агентов CNI не в первый раз обвиняют в разглашении секретной информации. В 2007 году бывшего разведчика Роберто Флореса заподозрили в планах переделать секретные документы российской стороне за $200 тыс. Факт передачи не был установлен, но Флорес получил девятилетний срок за свое преступление.

Программа развития РБК Pro Успешные переговоры: как отстаивать позицию и добиваться желаемого
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Испания США шпионаж вербовка

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Материалы по теме
Суд в Швеции оправдал бизнесмена по делу о шпионаже в пользу России
Общество
В Бельгии решили проверить на причастность к шпионажу склад Alibaba
Политика
В Лондоне обвинили топ-менеджера Wirecard в курировании «шпионов России»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 7 декабря
EUR ЦБ: 100,14 (+1) Инвестиции, 06 дек, 16:33 Курс доллара на 7 декабря
USD ЦБ: 92,78 (+1,2) Инвестиции, 06 дек, 16:33
Названы предпочтения зумеров из российских мегаполисов при выборе жилья Недвижимость, 16:17
Почему факторинг считается антикризисным инструментом Отрасли, 16:15
Почему бизнесу нужно инвестировать в отношения с коренными народами Тренды, 16:15
Как стать продавцом на маркетплейсе. Инструкция РБК и Яндекс Маркет, 16:14
Офицера спецотряда «Рысь» арестовали по делу банды 90-х Общество, 16:11
Суд продлил Стрелкову арест на полгода Политика, 16:10
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 16:05
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
МОК не увидел ложных обвинений в претензиях WADA к правительству России Спорт, 16:03
Путин заявил о выборе нужного направления развития, несмотря на ставку ЦБ Экономика, 16:03
Силовик погиб при взрыве бомбы на полигоне в Рязанской области Общество, 16:02
«МегаФон» стал лауреатом премии «Компания будущего — 2023» Пресс-релиз, 15:59
Зачем промышленным корпорациям устойчивое развитие Отрасли, 15:56
Глава АСИ рассказала о влиянии конкурса российских брендов на их выручку Новая экономика, 15:56
Модный квартал вместо фабрики: как переосмысляют промышленное наследие РБК Недвижимость, 15:54