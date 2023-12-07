FT узнала о просьбе Moody’s к сотрудникам в Китае поработать из дома

Агентство Moody's 5 декабря понизило прогноз по суверенным облигациям КНР со стабильного до негативного. FT выяснил, что аналитиков агентства в Китае в преддверии понижения прогноза попросили поработать удаленно

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Международное рейтинговое агентство Moody’s рекомендовало сотрудникам в Китае некоторое время поработать не в офисе в преддверии понижения прогноза по кредитному рейтингу страны со «стабильного» до «негативного», пишет Financial Times (FT) со ссылкой на двух специалистов, знакомых с ситуацией.

Как отмечает газета, такое решение могло быть связано с опасениями по поводу возможной реакции Пекина на понижение рейтинга. «Они не назвали нам причину... но все знают, почему», — сказал один из источников FT. Он пояснил, работа не из офиса должна помешать допросить сотрудников в одном месте, если китайские власти решат совершить рейд на офис агентства.

Другой собеседник уточнил, что сотрудникам Moody's в Гонконге посоветовали временно избегать поездок на материковую часть Китая.

Подобное решение рейтингового агентства из США отражает обеспокоенность многих зарубежных компаний, которые ведут бизнес в Китае, пишет FT. По данным газеты, некоторые из западных фирм (FT не называет их названия) пострадали от полицейских рейдов, запретов на выезд для сотрудников и арестов «на фоне напряженности между КНР и Соединенными Штатами».

Агентство Moody's 5 декабря подтвердило рейтинг Китая на уровне A1, но понизило прогноз по суверенным облигациям страны со стабильного до негативного. Решение было принято в связи с растущей обеспокоенностью по поводу уровня гитайского госдолга, пояснили аналитики. Кроме того, Moody’s отмечает увеличившиеся опасения насчет среднесрочных темпов экономического роста. Тем не менее у Китая есть финансовые и институциональные ресурсы, чтобы решить эти проблемы, считает агентство.

Государственные СМИ Китая упрекнули Moody’s в предвзятости, но официальная реакция властей была более сдержанной, сообщил Reuters. Китайский Минфин заявил о разочаровании в связи с публикацией отчета Moody's и заверил, что экономика «сохранит положительную тенденцию». «Опасения Moody's по поводу перспектив экономического роста Китая, финансовой устойчивости и других аспектов излишни», — заявили в ведомстве, назвав влияние спада на рынке недвижимости на госбюджет контролируемым.

По оценкам экспертов рейтингового агентства, годовой рост ВВП Китая составит 4,0% в 2024 и 2025 годах. Затем он замедлится в среднем до 3,8% в период с 2026 по 2030 год. В последний раз Moody's понижало рейтинг китайской экономики шесть лет назад, в 2017-м. Тогда он опустился с Aa3 до A1 и был связан с риском существенного роста долга в масштабах всей экономики и влияния, которое тот мог оказать на государственный бюджет. Это было первое снижение рейтинга Китая с 1989 года.