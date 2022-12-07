В Москве задержали замглавы 223-го летного отряда Минобороны по делу о взятке

В Москве задержали замглавы летного отряда Минобороны по делу о взятке

Замдиректора по наземному обслуживанию авиакомпании «223-й летный отряд» Евгению Бутусову инкриминируют взятку, размер которой, по данным ТАСС, составляет 2 млн руб.

Евгений Бутусов (Фото: Государственная авиакомпания «223 лётный отряд» Минобороны РФ)

В Москве задержали заместителя директора по наземному обслуживанию авиакомпании «223-й летный отряд» Минобороны Евгения Бутусова по делу о получении взятки, сообщили РБК в пресс-службе Преображенского районного суда Москвы. «Евгений Бутусов является подозреваемым по ч. 6 ст. 290 УК РФ, ему просят избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в суде.

По данным ТАСС, ему инкриминируют взятку на 2 млн руб. Агентство также передало, что суд разрешил арестовать его.

По словам собеседника агентства, задержанный отказался от дачи показаний и сделки со следствием.

В картотеке суда есть карточка на имя Бутусова Евгения Николаевича, он проходит по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК; наказание по ней — до 15 лет лишения свободы). Оно зарегистрировано 7 декабря.

Бутусов занимает должность замдиректора по наземному обслуживанию 223-го летного отряда с 2016 года, сообщается на сайте авиакомпании. До этого, с 2008 по 2014 год, служил в Управлении авиации центрального аппарата МЧС России, а потом, с 2014 по 2016 год, был заместителем начальника отдела Управления авиации специального назначения в ОАО «Вертолеты России».

Государственная авиакомпания «223-й летный отряд» была зарегистрирована в 1993 году в городе Щелково. На ее сайте говорится, что «основной целью деятельности учреждения является организация, обеспечение и выполнение перевозок по задачам президента Российской Федерации, правительства Российской Федерации и Министерства обороны Российской Федерации». Авиакомпания оказывает услуги по перевозке пассажиров и грузов, а также по техническому обслуживанию. Флот перевозчика состоит из самолетов Ил-62М, Ту-154М, Ту-134А и Ил-76МД.

РБК направил запрос в Министерство обороны России.