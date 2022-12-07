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Политика ,  
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Путин присвоил звание адмирала командующему Балтийским флотом

Путин присвоил звание адмирала командующему Балтийским флотом Лиине
Виктор Лиина с октября 2021 года командует Балтийским флотом
Виктор Лиина
Виктор Лиина (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

Президент России Владимир Путин присвоил звание адмирала командующему Балтийским флотом Виктору Лиине. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Лиина родился 19 июня 1968 года в Печорах Псковской области. В 1990 году окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского Комсомола в Санкт-Петербурге. Служил на подводных лодках Северного флота, дослужился до командира атомного подводного крейсера.

В 2006 году окончил Военно-морскую академию, после чего занимал должности заместителя командира, начальника штаба и командира дивизии подводных лодок, заместителя командующего подводными силами Северного флота, командира Беломорской военно-морской базы.

В 2014 году, будучи командующим войсками и силами на северо-востоке России, поступил в академию Генерального штаба Вооруженных сил.

Через два года стал первым заместителем командующего Черноморским флотом, а с 2019 года занимал должность заместителя начальника Генштаба ВС.

В октябре 2021 года Путин назначил Лиине командующим Балтийским флотом.

Лиине награжден в том числе орденами «За военные заслуги», «За морские заслуги», «Нахимова».

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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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