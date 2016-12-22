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Филиппины отказались от российских вертолетов из-за американских санкций
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Филиппины отказались от российских вертолетов из-за американских санкций
Политика, 15:55
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Филиппины отказались от российских вертолетов из-за американских санкций
Вместо более дешевых российских вертолетов Манила намерена приобрести за $240 млн 16 американских Black Hawk производства корпорации Sikorsky Aircraft
Вертолет UH-60 Black Hawk (Фото: Reuters)

Филиппины приняли решение купить за $240 млн 16 многоцелевых вертолетов UH-60 Black Hawk от американской компании Sikorsky Aircraft Corp, отказавшись от более дешевых российских вертолетов из-за санкций США, наложенных на российский военный экспорт. Об этом сообщает в пятницу агентство Reuters со ссылкой на заявление главы Минобороны Филиппин Дельфина Лорензаны.

По словам министра, контракт на приобретение 16 американских вертолетов Black Hawk будет подписан в начале следующего года, несмотря на то, что россияне предложили почти самую низкую цену.

«Но им очень сложно заплатить из-за санкций США», — сказал Лорензана.

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Закон «О противодействии противникам Америки» (CAATSA), в соответствии с которым под санкции могут попасть страны и компании, сотрудничающие с российскими предприятиями и организациями из санкционного списка, был принят в 2017 году.

Изначально Филиппины планировали закупить 16 вертолетов Bell 412 канадского производства. Однако сделка сорвалась после того, как в феврале власти Канады выразили обеспокоенность тем, что вертолеты могут быть использованы для борьбы с повстанцами. В дальнейшем Филиппины стали рассматривать для закупок другие варианты, включая российские Ми-171, американские Black Hawk, южнокорейские Surion и англо-итальянские Agusta Westland AW139.

РБК направил запросы в Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) и «Вертолеты России».

В ноябре на оборонной выставке в Индонезии Лорензана рассказывал, что Манила рассматривает вопрос о приобретении у России нескольких типов вооружений, в том числе ударных и транспортных вертолетов. Об интересе филиппинской стороны к российским видам вооружений, в том числе к вертолетной технике, рассказывала в 2017 году официальный представитель ФСВТС России Мария Воробьева в беседе с «Интерфаксом». Она уточнила, что представители Филиппин ​​ознакомились с презентациями вертолетов Ми-17В-5, Ми-17Ш и Ми-35.

Главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов сказал РБК, что российский фактор мог использоваться филиппинским руководством для давления на западных поставщиков с целью выторговать себе более выгодные условия. Традиционно Филиппины ориентируются на технику американских производителей, добавил он. «В ходе покупки российских вертолетов Филиппинам пришлось бы​ полностью перестраивать всю систему обслуживания и подготовки персонала», — сказал эксперт.

По его словам, приобретаемые Филиппинами «Черные ястребы», скорее всего, будут из числа бывших в употреблении машин. «В принципе $240 млн за 16 машин — это не очень дорого», — отмечает эксперт.

Авторы: Мария Бондаренко, Инна Сидоркова, Анна Трунина.
Теги: Филиппины , Вертолеты России , американские санкции
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