Полпред Трутнев рассказал, как отстреливался из дома в Угледаре

По словам полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе, он попал под обстрел в Угледаре и открывал ответный огонь. Позже, рассказал Трутнев, он вернулся в город после того, как его взяли под контроль российские силы

Юрий Трутнев (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев рассказал, как попал под обстрел в доме в Угледаре (ДНР) и открыл ответный огонь. Об этом он сообщил военкору Семену Пегову. Интервью с Трутневым опубликовано на канале проекта WarGonzo на Rutube.

Пегов показал полпреду видео и спросил, почему дом на кадрах из Угледара называют «домом Трутнева». Тот пошутил, что военкор хочет его «совсем расшифровать».

«Я работал из этого дома, под Угледаром. От дома этого уже почти ничего не осталось. Обстреливали нас там не раз и не два [...] Я не хочу бравировать, это будет неправильно и не по-честному. Но не было ощущения, что кто-то нас победил», — сказал он.

Полпред не уточнил, когда именно произошел описанный эпизод, но отметил, что вернулся туда после того, как Угледар заняли российские войска. Минобороны сообщало о взятии под контроль этого города в октябре 2024 года. Угледар расположен в 60 км к юго-западу от Донецка на стыке ДНР и Запорожской области.

Трутнев отмечал, что в боях за Угледар принимали участие военные с Дальнего Востока – в том числе из 11-ой гвардейской краснознамённой армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, 29-ой, 36-ой общевойсковых армий и отдельных подразделений Восточного военного округа – 14-ой отдельной гвардейской бригады специального назначения и 40-ой отдельной гвардейской бригады морской пехоты.