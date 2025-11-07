 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Полпред Трутнев рассказал, как отстреливался из дома в Угледаре

Сюжет
Военная операция на Украине
По словам полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе, он попал под обстрел в Угледаре и открывал ответный огонь. Позже, рассказал Трутнев, он вернулся в город после того, как его взяли под контроль российские силы
Юрий Трутнев
Юрий Трутнев (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев рассказал, как попал под обстрел в доме в Угледаре (ДНР) и открыл ответный огонь. Об этом он сообщил военкору Семену Пегову. Интервью с Трутневым опубликовано на канале проекта WarGonzo на Rutube.

Пегов показал полпреду видео и спросил, почему дом на кадрах из Угледара называют «домом Трутнева». Тот пошутил, что военкор хочет его «совсем расшифровать».

«Я работал из этого дома, под Угледаром. От дома этого уже почти ничего не осталось. Обстреливали нас там не раз и не два [...] Я не хочу бравировать, это будет неправильно и не по-честному. Но не было ощущения, что кто-то нас победил», — сказал он.

Полпред не уточнил, когда именно произошел описанный эпизод, но отметил, что вернулся туда после того, как Угледар заняли российские войска. Минобороны сообщало о взятии под контроль этого города в октябре 2024 года. Угледар расположен в 60 км к юго-западу от Донецка на стыке ДНР и Запорожской области.

Трутнев отмечал, что в боях за Угледар принимали участие военные с Дальнего Востока – в том числе из 11-ой гвардейской краснознамённой армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, 29-ой, 36-ой общевойсковых армий и отдельных подразделений Восточного военного округа – 14-ой отдельной гвардейской бригады специального назначения и 40-ой отдельной гвардейской бригады морской пехоты.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании на Украине

Сенаторы США потребовали от Венгрии отказаться от российской нефти

HS: в Балтийском море фиксируют сигналы кораблей-призраков стран НАТО

В Госдуме предложили запретить продажу бетельных орехов на маркетплейсах

СNN узнал об отравлении солдат неизвестным порошком после визита Трампа

На Земле начался самый сложный «геомагнитный день»
Теги
Юрий Трутнев Угледар Военкор ДНР Военная операция на Украине
Материалы по теме
Военная операция на Украине. Онлайн
Политика
Трамп назвал главное препятствие в диалоге с Россией по Украине
Политика
Трамп оценил вероятность встречи с Путиным фразой «всегда есть шанс»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 ноября
EUR ЦБ: 93,76 (+0,25) Инвестиции, 09:47 Курс доллара на 7 ноября
USD ЦБ: 81,38 (+0,19) Инвестиции, 09:47
Чем важны структурные продукты для инвестиций в полисы страхования жизни Отрасли, 23:09
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты Политика, 23:08
Стамбул выдал ордер на арест Нетаньяху по обвинению в геноциде Политика, 23:01
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 23:00
Какие сделки лидеры Центральной Азии заключили с Трампом в Белом доме Политика, 22:55
Полпред Трутнев рассказал, как отстреливался из дома в Угледаре Политика, 22:52
Новая жизнь старых стен: какими стали арт-кластеры Москвы Стиль, 22:46
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Крупнейшие авиакомпании США отменили сотни рейсов из-за шатдауна Общество, 22:42
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:30
ИИ становится частью команды: как цифровые «сотрудники» меняют бизнес Тренды, 22:29
Как Дальний Восток развивает новый хаб производства БАС в России Национальные проекты, 22:27
Концерту Limp Bizkit грозит отмена из-за заявлений солиста о России Общество, 22:20
Как расти технологическому бизнесу: три ключевых сервиса для инноваторов Отрасли, 22:06
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:06