CNN Türk и Milliyet сообщили о нападении на кортеж президента Палестины

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На колонну президента Палестины Махмуда Аббаса совершено вооруженное нападение, один человек застрелен, сообщает CNN Türk. О состоянии здоровья президента пока неизвестно. Телеканал приводит предполагаемые кадры нападения.

Milliyet передает, что в результате нападения был ранен телохранитель, ответственность за инцидент взяла на себя группировка «Сыновья Абу Джанделя», которая накануне дала Аббасу 24 часа для принятия мер против действий Израиля.

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