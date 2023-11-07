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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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CNN Türk и Milliyet сообщили о нападении на кортеж президента Палестины

CNN Türk сообщил о нападении на кортеж президента Палестины
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

CNN Türk и Milliyet сообщили о нападении на кортеж президента Палестины
Video

На колонну президента Палестины Махмуда Аббаса совершено вооруженное нападение, один человек застрелен, сообщает CNN Türk. О состоянии здоровья президента пока неизвестно. Телеканал приводит предполагаемые кадры нападения.

Milliyet передает, что в результате нападения был ранен телохранитель, ответственность за инцидент взяла на себя группировка «Сыновья Абу Джанделя», которая накануне дала Аббасу 24 часа для принятия мер против действий Израиля.

Материал дополняется.

Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
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