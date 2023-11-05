Два министра в Уругвае ушли в отставку из-за скандала с наркоторговцем

Паспорт Уругвая получил крупный наркоторговец, который после этого покинул Дубай и скрывается от следствия. Его обвиняют в экспорте кокаина в Европу. Президент Уругвая подчеркнул, что паспорт выдали в соответствии с законом

Луис Альберто Эбер (Фото: Monocapretti / wikipedia.org)

Глава уругвайского МВД Луис Альберто Хебер ушел в отставку в связи с выдачей паспорта наркоторговцу Себастьяну Марсету. Его прошение подписал президент Луис Лакалье Поу, пишет The Associated Press.

Несколькими днями ранее в отставку подал министр иностранных дел Уругвая Франсиско Бустильо, он принял такое решение после публикации записей, в которых просит своего бывшего заместителя Каролину Аче «потерять» свой телефон, чтобы его не получили следователи. Дело в том, что Аче получила сообщение от замглавы уругвайского МВД Гильермо Масьеля: «Он очень опасный и крупный торговец наркотиками», однако впоследствии чиновники утверждали, что не знали, кем является Марсет.

Президент Уругвая при этом подчеркнул, что выдача паспорта соответствовала закону, его пришлось выдать, «даже зная, что это Марсет». «Мы не хотим, чтобы у наркоторговца был паспорт, конечно, нет, но таков действующий закон», — добавил глава государства.