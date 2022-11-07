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Суд в Новосибирске прекратил уголовное дело о фейках против школьника

Суд в Новосибирске прекратил уголовное дело о фейках о вооруженных силах против школьника
Фото: Антон Гынгазов / Global Look Press
Фото: Антон Гынгазов / Global Look Press

Центральный суд Новосибирска прекратил уголовное дело о фейках о вооруженных силах (ч.1 ст. 207.3 УК, максимальное наказание — три года колонии), возбужденное ранее против 17-летнего школьника. Об этом РБК сообщил адвокат несовершеннолетнего Егор Солунин.

«Прекращено уголовное о фейках. Там была психиатрическая экспертиза и три лингвистические, из которых состоялось две лингвистические. И они дали очень спорные ответы на поставленные вопросы. Но вообще, да, показали, что у него не было умысла», — рассказал Солунин.

Дело было прекращено по ходатайству следователя, сообщили РБК в Центральном суде Новосибирска. «То есть суд прекратил не сам, а поступило ходатайство такое от следователя», — уточнили в суде.

Несовершеннолетнему назначат меры воспитательного характера. Суд обязал его до 7 декабря с 22 до 6 часов утра находиться под надзором мамы.

Как пишет правозащитная организация «Сетевые свободы», школьнику предъявили обвинение за репост сообщения советника президента Украины Михаила Подоляка. В нем утверждается об убийстве мирных жителей российскими войсками во время операции по установлению контроля над Запорожской АЭС. Минобороны России сообщало, что мирному населению Украины ничего не угрожает.

Теги
фейк Новосибирск школьник уголовное дело дискредитация армии новости
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