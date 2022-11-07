Суд в Новосибирске прекратил уголовное дело о фейках о вооруженных силах против школьника

Суд в Новосибирске прекратил уголовное дело о фейках против школьника

Фото: Антон Гынгазов / Global Look Press

Центральный суд Новосибирска прекратил уголовное дело о фейках о вооруженных силах (ч.1 ст. 207.3 УК, максимальное наказание — три года колонии), возбужденное ранее против 17-летнего школьника. Об этом РБК сообщил адвокат несовершеннолетнего Егор Солунин.

«Прекращено уголовное о фейках. Там была психиатрическая экспертиза и три лингвистические, из которых состоялось две лингвистические. И они дали очень спорные ответы на поставленные вопросы. Но вообще, да, показали, что у него не было умысла», — рассказал Солунин.

Дело было прекращено по ходатайству следователя, сообщили РБК в Центральном суде Новосибирска. «То есть суд прекратил не сам, а поступило ходатайство такое от следователя», — уточнили в суде.

Несовершеннолетнему назначат меры воспитательного характера. Суд обязал его до 7 декабря с 22 до 6 часов утра находиться под надзором мамы.

Как пишет правозащитная организация «Сетевые свободы», школьнику предъявили обвинение за репост сообщения советника президента Украины Михаила Подоляка. В нем утверждается об убийстве мирных жителей российскими войсками во время операции по установлению контроля над Запорожской АЭС. Минобороны России сообщало, что мирному населению Украины ничего не угрожает.