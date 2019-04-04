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Политика ,  
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В НАТО назвали вызовом намерение Турции купить у России С-400
На встрече по случаю 70-летия НАТО его генсек Йенс Столтенберг назвал решение Турции купить у России системы ПВО одним из главных вызовов для альянса. Какие противоречия накопились в военном блоке — в обзоре РБК
Пусковая установка зенитной ракетной системы комплекса С-400 «Триумф» (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Намерение Турции купить у России комплексы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 представляет вызов для Североатлантического альянса. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, выступая на пресс-конференции в Вашингтоне в четверг, 4 апреля. Вопрос покупки Анкарой С-400 не стоял в повестке дискуссий глав МИД стран альянса, проходящих в Вашингтоне, однако встреча является хорошей площадкой для обсуждения этого вопроса, сказал он.

Расширение продолжается

Главы МИД встретились в Вашингтоне по случаю 70-летия соглашения о создании альянса. Несмотря на растущую угрозу мировой безопасности, НАТО остается успешным и привлекательным для других стран, заявил Столтенберг, выступая перед конгрессом США. В числе вызовов, которые предстоит преодолеть альянсу, Столтенберг назвал изменение глобального баланса сил, развитие технологий в киберпространстве, терроризм и угрозу миропорядку со стороны России.

Вместе против коммунизма

Соглашение о создании Североатлантического альянса было подписано 4 апреля 1949 года в Вашингтоне. В качестве главной цели альянса декларировалось противостояние коммунизму. В состав альянса первоначально входили 12 стран: США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия. Сегодня альянс объединяет 29 стран. В будущем НАТО рассчитывает интегрировать в альянс Македонию и Боснию и Герцеговину.

6 февраля представители 29 стран — участниц НАТО и Северной Македонии подписали соглашение о вступлении Македонии в альянс. Теперь это решение должны ратифицировать парламенты всех 29 стран. Скорее всего, это будет сделано до весны 2020 года, рассчитывают в альянсе. В будущем в альянс может вступить Босния и Герцеговина, что повысит безопасность Балканского региона, рассказали РБК чиновники альянса на условиях анонимности.

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Крыша для Македонии: зачем балканской стране НАТО

В России расширение НАТО не приветствуют. «Сейчас, когда Черногория стала членом НАТО и Македонию туда втягивают, я уверен, что там появятся военные объекты. Это никому радости не принесет. На восток опять продвигается военная инфраструктура», — сказал в интервью газете «Московский комсомолец» глава МИД России Сергей Лавров.

За 70 лет существования альянса его задачи остались неизменными — сплотить ряды союзников под знаменем сдерживания «угрозы с Востока», утверждается в заявлении МИД России. «Несмотря на то что в НАТО формально декларируют готовность к диалогу с Россией, конкретных шагов не видно, — говорится в нем. — В ходу все тот же язык ультиматумов и отсутствие готовности разбираться по существу в ключевых проблемах европейской безопасности в формате содержательного разговора, ориентированного на результат». При этом Россия остается открытой для взаимодействия в целях деэскалации напряженности и восстановления доверия, отметили в МИДе.

Майк Помпео и Йенс Столтенберг (на первом плане слева направо) (Фото: Tom Brenner / EPA / ТАСС)

Два вызова для НАТО

  • Конфликт США и Турции

В среду, 3 апреля, вице-президент США Майк Пенс поставил Турцию перед выбором: закупить системы С-400 или сохранить статус «важного партнера» в альянсе. «Мы не будем стоять в стороне и смотреть, как союзники НАТО покупают у наших соперников оружие, ставя под вопрос слаженность действий альянса», — заявил он.

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Пенс поставил Турцию перед выбором между НАТО и российскими С-400

Россия и Турция подписали соглашение о поставках российских комплексов противовоздушной обороны (ПВО) С-400 в декабре 2017 года. Это вызвало недовольство США. Прежде Вашингтон и Анкара расходились по вопросу поддерживаемых Америкой курдских формирований в Сирии, которые Турция считает террористическими, и конфликт вокруг С-400 усилил эти противоречия. США считают, что развертывание С-400 в Турции недопустимо, а их интеграция с другими вооружениями, в частности с американскими истребителями F-35, угрожает безопасности НАТО. При этом в Турции не намерены отказываться от закупок F-35. Пентагон предлагает Турции купить системы Patriot вместо С-400, но президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утверждает, что намерен закрыть сделку по закупке российских систем.

Несмотря на противоречия, положение Турции в альянсе на сегодняшний день остается прочным, считает эксперт Российского совета по международным делам Тимур Ахметов. Как пояснил аналитик, США ставят под вопрос будущее Турции в альянсе исключительно ради давления на ее политические элиты, пытаясь заставить те отменить решение о закупках С-400. В реальности же Вашингтон не готов терять партнерство с Анкарой, а в самой Турции более 60% населения считают, что без НАТО стране будет сложнее противостоять существующим угрозам, добавил Ахметов.

«В основе спора США и Турции о С-400 — расхождения во взглядах на то, как союзнические отношения должны выглядеть в условиях мира после холодной войны, — сказал аналитик. — Турция хочет изменений ради большего прагматизма, в том числе и по отношению к России». Турция всегда была особенным членом НАТО, и до сих пор ей удавалось совмещать участие в альянсе с сотрудничеством с другими странами — к примеру, с Россией по Сирии, согласился эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов. По словам Столтенберга, страны НАТО готовы помочь Турции укрепить свою противовоздушную оборону. Он сообщил о переговорах Анкары с Вашингтоном о закупке американских систем Patriot, которые могут стать альтернативой С-400. Турция также обсуждает с Италией и Францией закупку у этих стран зенитных ракетных комплексов SAMP-T, добавил Столтенберг.

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Эрдоган напомнил о платежах Турции в НАТО после критики закупки С-400

  • Трансатлантический раскол

Госсекретарь США Майк Помпео на встрече с министром иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан обсуждал планы французского правительства поднять налоги для компаний цифрового сектора, в том числе американских Facebook и Google. По словам Помпео, такой шаг нанесет урон американским компаниям. Разногласия по этому вопросу пополнили список противоречий между Вашингтоном и европейскими партнерами. Ранее ЕС был несогласен с решением США выйти из договора о ядерной программе Ирана, перенести посольство в Израиле в Иерусалим и признать Голанские высоты израильскими (а не сирийскими).

Страны Евросоюза также демонстрируют обеспокоенность по поводу решения США приостановить исполнение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Мос​кву в создании запрещенной ракеты. Европейские союзники поддержали обвинения Вашингтона, однако в министерствах иностранных дел Германии и Франции высказали обеспокоенность решением американской администрации. На фоне таких противоречий в ЕС выразили намерение добиться автономии от США в оборонной сфере. Такое желание, в частности, изъявляли канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон.

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В американской администрации такие инициативы были встречены критически. Отвечая на предложение Макрона создать европейскую армию, президент США Дональд Трамп указал на вклад Америки в освобождение Франции от угрозы немецкого фашизма. «Когда [в страну] пришли США, французы уже учили немецкий», — заявил он, призвав европейцев более активно помогать Америке в обеспечении НАТО.

Эффект Трампа

Еще во время президентства Барака Обамы США критиковали европейских союзников по НАТО за низкие траты на оборону. Если европейские страны не увеличат расходы, Вашингтон может пересмотреть свое решение об участии в альянсе, предупреждал в 2011 году глава Пентагона Роберт Гейтс. В ходе президентской кампании в 2016 году Дональд Трамп ​пообещал добиться от европейцев увеличения финансовых взносов. На саммите НАТО в Брюсселе в июле прошлого года Трамп отметил, что ему удалось достичь прогресса в этом вопросе: по его словам, за прошедший год страны НАТО «подняли расходы дополнительно на $33 млрд». В выступлении 4 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что большинство стран — участниц НАТО планируют увеличить расходы до 2% ВВП к 2024 году и это имеет большое​​​ значения для развития альянса. «С 2016-го до конца настоящего года мы добавили $100 млрд дополнительно в оборонный бюджет», — заявил Столтенберг.

Автор: Евгений Пудовкин
При участии: Анастасия Батманова
Теги: Евросоюз, Дональд Трамп, Вашингтон
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